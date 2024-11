Linkin Park sort un nouvel album et annonce une date au Stade de France l'été prochain

C'est un nouveau départ pour Linkin Park : sept ans après la mort de son leader Chester Bennington, le groupe de rock et metal californien est de retour vendredi 15 novembre 2024 avec un nouvel album, le premier depuis le drame.

Le bien nommé From Zero, huitième de leur discographie en studio, voit le groupe légendaire repartir de zéro avec une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, du groupe de hard rock Dead Sara, présentée officiellement au monde le 5 septembre dernier.

Et alors que le sextet (Mike Shinoda, Emily Arsmtrong, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn et le nouveau batteur Colin Brittain) a enflammé début novembre la scène de Paris La Défense Arena, il annonce une tournée mondiale d'envergure qui passera par le Stade de France le 11 juillet 2025.

Les préventes de la billetterie débutent jeudi 21 novembre à 10h.

ANNONCE / À l'occasion de leur tournée mondiale "From Zero World Tour", @linkinpark, annonce son concert au Stade de France ! RDV le 11 juillet ! Ne manquez pas ce show monumental 🔥



Prévente 21 novembre 10h

Mise en vente générale 22 novembre 10h



🎫 https://t.co/c4LIni61Fa pic.twitter.com/cLUPSi6xgl — Live Nation France (@LivenationFR) November 14, 2024

Concernant l'album, une poignée de singles a déjà donné un bon aperçu de l'énergie du groupe, qui n'a rien perdu de sa puissance dans cette nouvelle configuration, avec Heavy Is The Crown, choisi comme hymne officiel des mondiaux League of Legends de 2024, The Emptiness Machine, Over Each Other, Casualty et Two Faced qui a été dévoilé jeudi avec un clip.

Actif depuis la fin des années 1990 avant d'exploser en 2003 avec l'album Meteora et les tubes Numb ou Breaking the Habit, Linkin Park n'avait pas enregistré d'album studio depuis sept ans. En juillet 2017, son chanteur principal et leader, Chester Bennington, avait été retrouvé pendu dans sa résidence en Californie. Il avait 41 ans et souffrait de multiples addictions.