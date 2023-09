Les Rolling Stones dévoilent les détails de leur nouvel album "Hackney Diamonds" et le clip du premier single, "Angry"

Lors d'une conférence de presse mondiale diffusée sur YouTube depuis une salle de concerts londonienne, les Rolling Stones ont donné mercredi après-midi des détails sur leur 24e album studio qui sortira le 20 octobre et ont diffusé le clip de leur premier single.

Les Rolling Stones sont de retour ! Après quelques jours de suspense, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont enfin livré mercredi 6 septembre les détails de leur très attendu nouvel album Hackney Diamonds, lors d’une conférence de presse mondiale diffusée en direct sur YouTube.

Introduits et interviewés par l'animateur de télévision et humoriste Jimmy Fallon, le trio s'exprimait depuis le Hackney Empire, une salle de concerts à l'ancienne située dans le quartier londonien de Hackney. Rendez-vous avait été donné à 15h30 (heure française) et des milliers de fans du monde entier étaient derrière leur écran depuis des heures déjà, posant des questions et spéculant tout haut dans le chat déroulant situé à droite de la vidéo.

Premier single "Angry" et son clip avec Sidney Sweeney

"Nous sommes là pour présenter notre nouveau single Angry, et le clip que vous verrez tout à l'heure, premier extrait de notre album Hackney Diamonds qui sortira le 20 octobre", a commencé Mick Jagger sous les acclamations. "Nous l'avons réalisé rapidement", a assuré Ron Wood, "nous l'avons commencé à Noël dernier".

"Nous avons décidé de se donner une deadline", a précisé Mick. "Avec Keith et Ronnie nous avons dit on le commence à Noël et on le termine pour la Saint Valentin. Nous sommes entrés en studio en décembre, avons enregistré 22 morceaux assez rapidement. Nous l'avons terminé en janvier, et l'avons mixé en février."



Le clip avec l'actrice Sidney Sweeney, vue dans la série Euphoria, a été diffusé dans la foulée.

Réalisé entre la Jamaïque et Los Angeles

L'album, leur 24e en studio, a été travaillé en Jamaïque et enregistré à Los Angeles, avec le producteur Andrew Watt. Le thème de départ de l'album était "la colère. Puis il a évolué avec des thèmes plus divers", a encore plaisanté Mick Jagger. "Travailler en studio ensemble, c'est le graal mais jouer live est un autre graal", a confié Keith. "Bien sûr, Charlie (Watts) nous manque énormément. Mais nous avons (le batteur) Steve Jordan qu'il nous avait recommandé. Et Steve est un ami alors c'était une progression naturelle", a ajouté le guitariste.

Parmi les 12 nouveaux titres qui figurent sur l'album, deux ont été enregistrés en 2019 avec Charlie Watts, a souligné Mick Jagger. Dans la tracklist figurent notamment les chansons Angry, Get close, Depending on you, Bite my Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Live by the sword, Tell Me Straight, Mess it up et Sweet Sounds of Heaven.



Les trois Rolling Stones, souriants et d'humour joueuse, ont entamé un morceau a cappella avec Jimmy Fallon durant les questions soumises par le public.



Hackney Diamonds est leur premier disque de chansons originales depuis 18 ans et l’album A Bigger Bang paru en 2005 (leur dernier album Blue and Lonesome, sorti en 2016, était un disque de reprises de blues). Il s’agit aussi de leur premier album depuis la mort de leur batteur Charlie Watts il y a deux ans, en août 2021.