Le guitariste et homme politique breton Frank Darcel, cofondateur du groupe rock Marquis de Sade, est mort à 65 ans

Le musicien, écrivain et militant breton Frank Darcel, cofondateur du groupe de rock rennais Marquis de Sade, a été retrouvé mort jeudi 14 mars sur une plage de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Contacté par l'AFP, un porte-parole de la Garde civile a confirmé que le corps retrouvé était celui de Frank Darcel. Il n'a pas précisé les causes de sa mort, qui fait l'objet d'une enquête.

Selon les services d'urgence galiciens, le corps du guitariste de 65 ans a été découvert jeudi midi par des promeneurs sur des rochers de la plage de Los Castros, sur la commune de Ribadeo. Il se trouvait "dans un endroit facilement accessible, juste à côté des escaliers menant à la plage", détaillent-ils dans un communiqué.

Une singulière empreinte

Sur Instagram, le chanteur Pascal Obispo a rendu hommage samedi 16 mars au musicien, avec qui il a collaboré à plusieurs reprises. "Et maintenant Frank... Infinie tristesse", a-t-il écrit sous une photo en noir et blanc du guitariste.

"Mon cher Frank, mon ami", a réagi, sur Instagram également, le chanteur Etienne Daho, un proche de Frank Darcel, qui l'avait accompagné sur son premier album en 1981 et l'avait même produit à ses débuts. "Des milliers de souvenirs affluent et les mots ne me viennent pas pour exprimer ce vide. Merci d'avoir été dans ma vie et de l'avoir changée à jamais", a-t-il poursuivi.

Né dans les Côtes d'Armor en 1958, Frank Darcel a fondé le groupe de rock Marquis de Sade avec notamment le chanteur Philippe Pascal, disparu en 2019. Leurs différends entraîneront la disparition, au bout de cinq ans, de la formation musicale née en 1977 et qui n'avait existé que 5 ans, faisait un inoubliable retour sur scène en 2017.

L'idée du concert est celle de l'artiste Patrice Poch, un féru de punk rock qui l'imagine comme une "performance artistique" dans le cadre de la Biennale rennaise d'art urbain. Une exposition sur les 40 ans de Marquis de Sade avait ouvert ses portes pour l'occasion.

Frank Darcel a travaillé avec de nombreux musiciens français, dont Alan Stivell. Ce fils de médecin s'est aussi fait connaître pour ses romans, dont "Vilaine Blessure, L'armée des hommes libres ou encore Le dériveur, et pour son engagement politique en Bretagne.

Opposé au centralisme parisien, il était entré au parti breton en 2002 et avait fait partie des fondateurs de Breizh Europa en 2013, qui prône l'autonomie de la Bretagne dans une Europe fédérale.

"Ma visée, c'est une Bretagne avec plus de pouvoirs dans une France fédérale au sein d'une Europe fédérale, et ce n'est ni de droite ni de gauche", avait-il expliqué à Ouest-France lors d'une interview en novembre 2019. En 2020, il avait été candidat aux municipales à Rennes pour le petit parti Rennes Bretagne Europe (RBE), récoltant moins de 2% des votes.