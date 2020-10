Le guitariste Eddie Van Halen, fondateur du groupe du même nom, auteur du titre "Jump", est mort à 65 ans

Le guitariste américano-néerlandais Eddie Van Halen, âgé de 65 ans, est mort après "un long combat" contre le cancer, a déclaré son fils sur Instagram.

Le guitariste américano-néerlandais Eddie Van Halen du groupe de hard rock Van Halen est mort à 65 ans d'un cancer, a annoncé mardi 6 octobre son fils, Wolf Halen sur Instagram. "Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit-il sur son profil. Je t'aime tellement papa". "Il était le meilleur père du monde. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur et en dehors de la scène était un cadeau. Mon cœur est brisé. Je pense que je ne me remettrai jamais de ton absence".

Le groupe Van Halen avait été fondé par Eddie et son frère aîné Alex (batterie), avec le chanteur David Lee Roth. Le groupe a sorti son premier album, Van Halen, en 1978. L'un de leurs titres les plus connus est Jump.