Le groupe La Femme, attendu samedi à Rock en Seine, publie le clip de "Sacatela" et annonce un nouvel album pour l'automne

Toujours en mouvement, jamais là où on les attend : le groupe de surf rock pop La Femme vient de dévoiler le clip Sacatela (sacate la = quitte-la en espagnol), premier single chaloupé extrait de son prochain album. Ce tube solaire aux chœurs obsédants qui fait tanguer les hanches annonce un quatrième album baptisé Teatro Lucido programmé pour le 4 novembre. Sa particularité ? Il est interprété entièrement en espagnol, comme l’était déjà Le Jardin sur leur dernier album.



Le clip, réalisé par Ilan Zerrouki, a été tourné à l’Hôtel Amour de Nice et sur la plage. Il dépeint selon le groupe "une allégorie des désirs inavoués et des rêves inachevés, le Sacatelisme".





Inspirés par leurs pérégrinations en Espagne et au Mexique

La Femme, dont le dernier album Paradigmes est sorti il y a moins de 18 mois, s’est inspiré pour ce nouveau disque de ses aventures en Espagne et au Mexique, entre fous rires et drames. Le titre Teatro Lucido est d'ailleurs celui d'un théâtre de Mexico que le groupe a particulièrement apprécié. L'album se présente comme un carnet de voyage musical qui sent déjà le soleil, le paso doble, les maracas et les passions latines. Il sera le premier d’une série d’albums thématiques intitulée Collection Odyssée.



La Femme, groupe à géométrie variable emmené par Marlon Magné (claviers) et Sacha Got (guitare, thérémine), dont Clara Luciani fut une des chanteuses à ses débuts, est connu pour sa folie douce et ses shows endiablés, où tout peut arriver. Après avoir sillonné l’Europe et le continent américain du Nord au Sud en tournée, le groupe est attendu samedi 27 août au festival Rock en Seine. Un festival qu’il connaît bien pour y avoir surfé sur la foule (littéralement, sur un surf gonflable) en 2013 et retourné la pelouse en 2016. Cette année, après nous avoir mis l'eau à la bouche concernant ce nouvel album, il pourrait bien nous en dévoiler un ou deux nouveaux titres. Vamos a bailar !



Quelques souvenirs de tournée à se repasser sur l'hymne "Foutre le bordel"...





La Femme est samedi 27 août à Rock en Seine (18h30 Grande Scène)