Le groupe alsacien Grand March prend un virage plus rock dans son quatrième album

On les retrouve en train de répéter dans l’arrière salle d’un café strasbourgeois où ils s’apprêtent à donner un concert dans une ambiance plutôt intimiste. Des lieux plus petits, plus insolites, c’est le choix qu’ont fait en pleine crise sanitaire les cinq membres du groupe alsacien Grand March, privés de scène, pour continuer à jouer et maintenir le lien avec le public.

"Les salles tardaient à rouvrir, on s’est demandé : 'que faire pour retrouver le public ? Eh bien on va travailler un set acoustique que l’on pourra aller jouer dans les jardins des copains.' Ce qu’on a fait à Colmar, à Strasbourg, à droite et à gauche. C’est comme ça que ce set acoustique est né, qu’on continue à jouer en alternance avec le set électrique quand on a l’occasion de jouer dans des grosses salles", raconte Antoine Thepot, clavier de Grand March.

Virage rock

Douze ans après sa création, le groupe connu pour son univers plutôt folk-rock, a entrepris un retour aux sources du genre, vers un rock plus classique : "D’album en album, on est arrivé à quelque chose qui aujourd’hui ressemble un peu à du classique rock finalement, des seventies, ce dont on est assez fiers", confie Fred Lichtenberger, le batteur de Grand March.

Au chant, Hélène Brauner, chargée de communication au CHU de Strasbourg. Mais sur scène et dans ses textes, c’est une autre part d'elle-même qui s'exprime, plutôt féministe : "Dans la vie ordinaire, je peux sembler très discrète, alors que là, il y a une façon d’assumer, de pouvoir dire des choses et d’être dans une représentation de soi qui est assez drôle parce que finalement c’est une petite liberté que l’on prend à chaque fois que l’on monte sur scène".

Grand March - nouvel album Start a War - sorti le 22 octobre 2021 - CD et vinyle disponibles sur le site du label #14 Records, ou en téléchargement.