Le fameux concert de Led Zeppelin "Celebration Day" sera disponible en streaming samedi 30 mai pour trois jours

Le groupe de Jimmy Page et Robert Plant propose de voir ou revoir gratuitement en streaming ce concert d'anthologie à partir de samedi à 21h et pour trois jours.

Celebration Day est un concert historique : le 10 décembre 2007, le groupe de rock Led Zeppelin se reformait quasiment pour la première fois depuis 1980 pour un show unique au O2 Arena de Londres. Des millions de fans à travers la planète avaient tenté, en vain, d'obtenir des places grâce à une loterie mondiale. Ceux qui y étaient en parlent encore avec des trémolos dans la voix.



Durant ces deux heures inoubliables, les membres fondateurs du Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, rejoints par Jason Bonham, le fils de leur batteur légendaire mort en 1980, avaient fait des étincelles en hommage à leur ami et pygmalion disparu Ahmet Ertegun, patron du label Atlantic.

Depuis, beaucoup espèrent une reformation scénique. Pour les consoler, Led Zeppelin met à disposition en streaming la captation intégrale de ce fameux concert sur YouTube sous ce lien samedi 30 mai 2020 à partir de 21h (heure française), et pour trois jours.









Seize chansons et un groupe en grande forme

Le concert, commercialisé en DVD et en album en 2012 (voici ce que nous en disions en 2012), propose des performances de morceaux emblématiques tels Black Dog, Whole Lotta Love, Rock And Roll, Kashmir et Stairway To Heaven, mais aussi For Your Life (album Presence) inédit sur scène (voir la setlist complète ci-dessous).



"Nous avons essayé de créer une dynamique en choisissant des chansons parmi dix albums. Et certaines chansons devaient être là ce soir", expliquait Robert Plant en introduction de Stairway To Heaven, ce titre qu'il avait pourtant juré de ne plus interpréter.



Durant ce concert d'anthologie, Jimmy Page conduit ses bolides guitaristiques avec fougue, Robert Plant assure encore avec classe au micro, John Paul Jones rayonne aux claviers et à la basse. Quant à Jason Bonham, il est à la hauteur de son père, et semble aussi ému que nous.



Regardez cette version explosive de Blak Dog filmée au Celebration Day.







La tracklist de Celebration Day



1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll