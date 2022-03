Le duo électro-blues No Money Kids part en tournée avec "Factory", son quatrième album

Créé en 2014, le groupe No Money Kids est un pur produit du terroir... parisien ! Félix Matschulat (guitare-chant) et JM Pelatan (basse-machines-samples) se sont rencontrés dans un studio d’enregistrement en banlieue parisienne. Et c’est aussi en banlieue, à Argenteuil, que les deux compères mitonnent le "bon son blues", à savoir "un son qui va aller chercher des vieux instruments, de vieux micros, des typologies de sons qui nous rappellent quelque chose et qu’on va mélanger à quelque chose de neuf”, explique Félix. On appelle ça aussi du rock "lo-fi" (du son de "basse fidélité", en opposition au hi-fi), un terme qui désigne "des méthodes d'enregistrement primitives pour produire un son 'sale' ".

Le son de No Money Kids est à la fois très rock, avec des influences piochées dans le blues des années 40-50, le tout réhaussé par des sons électro qui donnent un vrai rythme à leurs compositions. "Faut qu’ça danse !", affirme le duo.

Est-ce pour ce côté à la fois "roots" et terriblement actuel que le groupe a été repéré par les superviseurs musicaux du monde entier ? Toujours est-il que plusieurs de leurs singles ont été utilisés dans des séries télévisées (Banshee, Night Shift, Veep, Killjoys, Goliath, Dollar, Legacies, Servant et Shameless...) mais aussi dans des films (Misconduct, Get the Girl, Baby, Baby, Baby...).

Un univers sombre

Si certains morceaux donnent effectivement envie de danser, les chansons racontent plutôt la face sombre de la vie. Quatrième album de No Money Kids, sorti le 26 Novembre 2021, Factory en est la parfaite illustration.

La pochette de Factory, le quatrième album de No Money kids. (No Money Kids)

Pour ce nouvel opus, le duo s’est intéressé à l’univers industriel, celui des usines, des travailleurs et plus largement aux difficultés et aux désillusions de la vie. Pour Félix, la chanson qui synthétise l’écriture et toute l’ambiance de l’album Factory, c’est Crossroad. Cette chanson est vraiment significative de cet univers-là, déclare le chanteur sur le site rockfashion.net.

