Le chanteur et acteur américain Meat Loaf est mort à 74 ans

Il était l'auteur d'un des albums les plus vendus de tous les temps et avait joué dans le film "The Rocky Horror Picture Show" : le chanteur et acteur américain Meat Loaf est mort jeudi à l'âge de 74 ans.

Le rockeur vedette américain Meat Loaf, célèbre pour Bat Out of Hell, l'un des albums les plus vendus de tous les temps, est mort jeudi 20 janvier à l'âge de 74 ans, selon une déclaration publiée vendredi sur son compte Facebook. Les raisons de sa mort n'ont pas été précisées.



"C'est le coeur brisé que nous annonçons que l'incomparable Meat Loaf est parti ce soir, sa femme Déborah à ses côtés", indique le message. "Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches l'ont accompagné tout au long des dernières 24 heures".

Il était Eddie dans "The Rocky Horror Picture Show"

Né Marvin Lee Aday le 27 septembre 1947 à Dallas (Texas), Meat Loaf - dont le nom de scène signifie "pain de viande" en référence à son imposante carrure, un surnom qui lui avait été donné dès le lycée -, avait débuté dans les années 60 en fondant son propre groupe Meat Loaf Soul.



Puis avait été remarqué dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques. Il s'était fait connaître au cinéma dans le rôle d'Eddie dans le film musical The Horror Picture Show en 1975. Plus tard, il avait tourné dans Fight Club (1999) de David Fincher.

Succès planétaire avec l'album "Bat out of Hell"

Il avait ensuite connu un succès planétaire en 1977 avec son premier album solo Bat out of Hell, conçu autour de la comédie musicale Neverland, une version rock futuriste de Peter Pan. L'album s'est vendu à 43 millions d'exemplaires et est resté presque dix ans dans le hit-parade britannique. Au point qu'il a sorti au fil du temps, entre plusieurs albums, deux autres disques du même nom, Bat out of Hell II et III, formant une trilogie.



En 1993, son hit I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) extrait de Bat Out of Hell II: Back Into Hell, lui a valu un Grammy award.

Soutien du parti républicain

Meat Loaf se considérait comme le Robert De Niro du rock. “C'est peut-être un énorme truc d'ego, mais j'ai tendance à me voir comme le Robert De Niro du rock. Je sais que c'est absurde mais mes idoles sont soit des sportifs soit Robert de Niro", déclarait-il à Rolling Stone en 1993.



Il faisait partie des rares chanteurs américains de premier plan, en dehors de la country, à soutenir activement le parti républicain, comme lors de la campagne présidentielle de 2012, où il avait appelé à voter pour Mitt Romney contre le futur vainqueur de l'élection, Barack Obama.



Il avait aussi assuré sur Facebook lors de la sortie de son dernier album, Braver Then We Are, en 2016, que cet opus était "explicite et politiquement incorrect (je déteste le politiquement correct)".