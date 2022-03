Le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, avait consommé opiacés et antidépresseurs avant sa mort

Son analyse toxicologique "fait état de dix substances" pour l'instant retrouvées dans son corps "dont du THC (cannabis), des antidépresseurs, des benzodiazépines et des opiacés", a relevé le parquet de Bogota, où le batteur est décédé.

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Taylor Hawkins. Le batteur du groupe de rock alternatif Foo Fighters avait consommé du cannabis, des opiacés et des antidépresseurs avant de mourir dans la nuit de vendredi dans un hôtel de Bogota, a annoncé samedi 26 mars le parquet colombien.

"L'analyse toxicologique fait état de dix substances pour l'instant retrouvées dans le corps de Taylor Hawkins, dont du THC (cannabis), des antidépresseurs, des benzodiazépines et des opiacés", a relevé le parquet dans un communiqué.

Les médecins légistes continuent de travailler "à l'éclaircissement total des faits qui ont abouti à la mort" de Taylor Hawkins, a-t-il ajouté. Peu avant de mourir, le batteur, âgé de 50 ans, s'était plaint d'une "douleur à la poitrine". Appelée à l'aide à son hôtel, une médecin généraliste a tenté sans succès de le réanimer, selon la mairie de Bogota.