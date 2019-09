La réédition de l'album "1999" de Prince promet une trentaine d'inédits et de raretés

L'album de Prince 1999 (paru en 1982) est réédité cet automne en version remasterisée et augmentée. Que contiendra la version super deluxe ?

L'exploitation du catalogue de Prince et de ses riches archives reprend là où Originals, l'album de titres écrits par Prince pour d'autres, nous avait laissés ce printemps. Nous sommes toujours en 1982, période hyper prolifique pour le Kid de Minneapolis. A cette époque, Prince compose frénétiquement, comme il respire. Purple Rain ne sortira que deux ans plus tard mais le jeune musicien fait déjà des étincelles avec l'album 1999 qui contient les hits 1999 et Little Red Corvette mais aussi avec les clips en rotation lourde sur la chaîne musicale MTV.





Des raretés à foison

Le Prince Estate, qui gère sa mémoire et sa musique depuis sa mort en avril 2016, annonce avec Warner la réédition de l'album 1999 en version remasterisée et augmentée le 29 novembre. L'édition super deluxe (5 CD + 1 DVD ou 10 vinyles + 1 DVD), qui entend "souligner la formidable créativité" de Prince à cette période, contient tous les titres du Kid de Minneapolis sortis en 1982, y compris les faces B et les différentes versions (promo, radio edit etc) de 1999, Lady Cab Driver ou Little Red Corvette mais aussi D.M.S.R., single promo publié uniquement en Grande-Bretagne.



Le coffret propose surtout 23 titres rares et inédits enregistrés entre novembre 1981 et janvier 1983. Parmi eux, les inédits Vagina, probablement écrit pour son groupe satellite Vanity 6, Bold Generation, écrit pour le groupe The Time et Turn It Up, écarté de l'album 1999 car trop similaire à Delirious. Mais aussi les funks dévastateurs Irresistible Bitch (face B du single Let's Pretend We're Married) et Possessed, bien connus des fans via les concerts de Prince improvisés dans de petites salles et les albums pirates.





Un album live et un DVD de la tournée 1999

Egalement au menu de cette édition super deluxe un album live d'un "late show" (concert de fin de soirée après un concert officiel plus tôt le même jour) de la tournée 1999 enregistré à Detroit le 30 novembre 1982. Mais aussi le DVD d'un concert intégral et inédit de la même tournée filmé à Houston le 29 décembre 1982. Des paroles manuscrites de plusieurs titres (dont celles de Little Red Corvette) et des clichés rares d'Allen Beaulieu complètent ce festin Deluxe.



"Je n'avais pas l'intention d'enregistrer un double album, mais je n'arrêtais pas d'écrire", déclarait son altesse pourpre en novembre 1982. "Je compare toujours l'écriture de chansons à une fille qui frappe à la porte. On ne sait pas à quoi elle va ressembler, et puis tout d'un coup, elle est là."



Voici le détail des deux CD d'archives que contient le coffret 1999 super deluxe :



CD Vault, Part 1



1 Feel U Up

2 Irresistible Bitch

3 Money Don't Grow On Trees

4 Vagina

5 Rearrange

6 Bold Generation

7 Colleen

8 International Lover (Take 1, live in studio)

9 Turn It Up

10 You're All I Want

11 Something In The Water (Does Not Compute) (Original Version)

12 If It'll Make U Happy

13 How Come U Don't Call Me Anymore? (Take 2, live in studio)



CD Vault, Part 2



1 Possessed (1982 version)

2 Delirious (full length)

3 Purple Music

4 Yah, You Know

5 Moonbeam Levels **

6 No Call U

7 Can’t Stop This Feeling I Got

8 Do Yourself A Favor

9 Don't Let Him Fool Ya

10 Teacher, Teacher

11 Lady Cab Driver / I Wanna Be Your Lover / Head / Little Red Corvette (tour demo)



Tous les titres sont inédits, à l’exception de la version alternative de ** parue en 2016 dans la compilation 4Ever.