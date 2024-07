Jonny Greenwood hospitalisé, la tournée de The Smile, qui passait par Rock en Seine, est annulée

Après l'hospitalisation en urgence du guitariste de Radiohead, le groupe parallèle qu'il forme avec Thom Yorke est contraint d'annuler l'ensemble de sa tournée européenne prévue en août, qui passait par Paris et Bordeaux. Ce sont les Pixies qui remplaceront le groupe au festival Rock en Seine.

The Smile, le projet parallèle de Jonny Greenwood et Thom Yorke de Radiohead, est contraint d’annuler le reste de sa tournée européenne. Le compositeur, guitariste et multi-instrumentiste Jonny Greenwood a en effet dû être hospitalisé en urgence ces jours-ci, pour une infection dont n’a pas été précisée la nature.

Bien qu’il soit hors de danger, il a désormais besoin de repos pour récupérer, a indiqué le groupe, un trio composé des deux figures de Radiohead et du batteur de Sons of Kemet Tom Skinner.



"Il y a quelques jours, Jonny a été sérieusement malade suite à une infection, ce qui l’a conduit aux urgences en soins intensifs", a indiqué The Smile sur son compte Instagram vendredi 12 juillet en tout début de soirée.

"Heureusement, il est maintenant hors de danger et rentrera bientôt chez lui". Mais, poursuit le post, "l’équipe médicale en charge de Jonny nous a demandé d’annuler tous ses engagements jusqu’à ce qu’il puisse se remettre complètement. Pour ce faire, la tournée européenne de The Smile au mois d’août est annulée. (...) Nous souhaitons à Jonny un prompt rétablissement", conclut le message.

La tournée, qui comportait 16 dates, devait passer par de nombreux festivals européens cet été, dont Rock en Seine à Paris le dimanche 25 août, mais aussi à Bordeaux le 26 août à l’Arkea Arena et au festival Pukkelpop en Belgique (le 18 août).

The Smile, dont les concerts sont des expériences pleines de grâce et de surprises, a sorti fin janvier un second album, le somptueux Wall of Eyes, que les admirateurs du trio attendaient avec impatience de découvrir en live.



Le festival Rock en Seine, qui avait mentionné l'annulation sur son compte Instagram en souhaitant un prompt rétablissement à Jonny Greenwood, a annoncé samedi 13 juillet à midi avoir trouvé un groupe de remplacement à The Smile : il s'agit des Pixies, le groupe mythique du rock alternatif des années 80, qui jouera donc sur la pelouse de Saint-Cloud le dimanche 25 août, le même jour que LCD Soundsystem et PJ Harvey.