Il y a 50 ans, David Bowie créait son double Ziggy Stardust

Il y a cinquante ans sortait à Londres l'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars" de David Bowie, dont le personnage aux cheveux orange et aux tenues futuristes et androgynes marquera à jamais l'histoire du rock.

De tous les personnages que David Bowie a inventés et incarnés au fil du temps, Ziggy Stardust, créé il y a cinquante ans, est sans doute celui qui a le plus durablement marqué les esprits.



Ziggy Stardust voit officiellement le jour le 28 avril 1972, lors de la sortie du single Starman/Suffragette City, en prélude à l'album qui sort le 16 juin de la même année sous un titre à rallonge The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars. Un album accessible, archétype du glam rock, qui met en relief les riffs du guitariste Mark Ronson, et reste aujourd'hui encore un joli concentré de hits, de Starman à Suffragette City, Ziggy Stardust ou Rock'n'Roll Suicide.





Un double de Bowie spectaculaire

Cet alter-ego, qui le fit enfin accéder à la notoriété après des années à tenter de percer sans succès durable, est spectaculaire. Bowie se teint les cheveux en orange, se maquille et arbore des tenues moulantes futuristes et androgynes, jamais vues à l'époque. Fasciné de longue date par la science-fiction et les voyages spatiaux (déjà abordés sur son single Space Oddity), Bowie présente ce double de lui-même comme une rock star extraterrestre venue sur Terre porteuse d’un message d’espoir, car l’humanité n’a plus que cinq ans à vivre.



Comme si cette théâtralité ne suffisait pas, il jette de façon très avant-gardiste du trouble dans le genre en affirmant dans la presse musicale au même moment qu'il est "gay", alors qu'il vit avec sa femme Angie et leur enfant. Le chanteur "fréquente les lieux de nuit associés à la culture gay, sans l'être fondamentalement lui-même, il en aime l'imagerie", assure Jérôme Soligny, auteur de David Bowie Rainbow Man, un ouvrage de référence paru en deux tomes chez Gallimard.



Apparition déterminante à l'émission Top of the Pops

Pour peaufiner son plan, David Bowie a élaboré avec ses musiciens, rebaptisés les Spiders from Mars (les Araignées de Mars), un véritable show inspiré du mime et du kabuki, plutôt qu'un simple concert. Il passe des mois à créer les tenues et l'image de ce groupe avec lequel il veut surpasser Marc Bolan et Alice Cooper. Jackpot. Les médias s'intéressent à lui, sans parvenir à le cerner, entretenant son aura mystérieuse.



L'artiste s'impose médiatiquement en star alors qu'il ne l'est pas encore. Les premiers concerts de Ziggy en banlieue de Londres n'attirent pas les foules. Sa performance à l'émission de la BBC Top of The Pops en juillet 1972 (ci-dessus) va tout changer : il joue Starman et électrise des millions de téléspectateurs britanniques, et surtout les jeunes. Dès lors, il va symboliser la modernité. Son album explose.



Bowie fait l'objet d'une telle adulation que les frontières se brouillent entre Bowie et Ziggy. Tout le monde le traite comme s'il était le personnage d'extra-terrestre puissant qu'il a créé. Il va y mettre un terme de façon radicale.



Ziggy est mort, vive Bowie!