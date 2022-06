"Il faut s'en aller au sommet": le groupe Kiss donne son dernier concert dans la capitale

Un dernier concert parisien pour la route. Ce sont des légendes du hard rock qui s'installent mardi 7 juin à l'Accor Arena de Paris : le groupe américain Kiss. Déjà trois ans qu'ils sillonnent les routes du monde pour faire leurs adieux, après une carrière courant sur plus de cinq décennies.

À quelques heures du premier riff de guitare, c'est un grand gaillard de presque deux mètres qui nous accueille dans les loges de la gigantesque salle parisienne : Gene Simmons, l'un des deux fondateurs de ce groupe mythique. Derrière ses lunettes noires, difficile de reconnaître le fameux démon maquillé que l'on a l'habitude de voir cracher du sang sur scène.

Cette tournée, Gene Simmons le jure, ce sera bien la dernière. "Il faut aimer et respecter assez les fans, pour sentir quand il est temps de quitter la scène". En 2019, Kiss avait enflammé le Hellfest avec cette idée en tête, mais le covid les a obligés à jouer les prolongations. "Si nous sommes les meilleurs, il faut savoir s'en aller au sommet !" Mais à voir l'engouement des fans, dont certains ont campé plusieurs heures devant l'Accor Arena, on devine que les adieux seront difficiles.

Et Gene Simmons de faire défiler sur son portable ces photos hallucinantes de personnes tatouées de la tête aux pieds à la gloire de Kiss. Les Américains sont bien davantage qu'un groupe de hard rock. "Quand je rencontre des gens qui nous suivent depuis l'âge de cinq ans, je ne peux que me dire que je suis le mec le plus chanceux au monde".

"Face contre terre, gros et à poil"

Il faut dire qu'en termes de spectacle, ils ont beaucoup donné... Du feu, du sang, de la sueur. Sur scène, le barnum est hallucinant. Kiss, c'est le groupe autoproclamé "le plus brûlant du monde !" Paul Stanley et Gene Simmons, les deux fondateurs encore présents, n'ont jamais voulu abandonner cette force théâtrale. Mais aujourd'hui, rien que le costume et les bottes pèsent plusieurs dizaines de kilos, les années comptent double et la fatigue menace. "J'ai 72 ans, et même si je me sens toujours fort, je ne veux pas que l'on me retrouve comme Elvis Presley à Las Vegas : face contre terre, gros et à poil".

Kiss donnera son dernier concert le 7 octobre à Sacramento, après être passé le 30 juin au Printemps de Pérouges et le 5 juillet aux Arènes de Nîmes. Il restera toujours quelques millions de t-shirts Kiss à travers le monde, pour qu'on ne risque pas de les oublier.