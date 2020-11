Haut-Karabakh : le groupe de rock System of a Down sort deux titres inédits pour soutenir les populations arméniennes touchées par le conflit en Artsakh

Depuis le déclenchement de l'offensive de l'Azerbaïdjan soutenue par Ankara contre la petite province indépendantiste arménienne du Haut-Karabakh (qui s'est rebaptisée Artsakh) le 27 septembre, le groupe de rock américain System of a Down suit avec angoisse l'évolution du conflit. Son leader Serj Tankian, très actif sur les réseaux sociaux, relaye les échos du front, les prises de positions des politiques, mais aussi les répercussions des tensions entre communautés turque et arménienne à travers le monde, jusqu'en France.



Vendredi 6 novembre, le groupe a dévoilé via son compte Bandcamp deux chansons inédites aux titres engagés : Protect The Land (Protège le pays) et le rageur et lapidaire Genocidal Humanoidz (qui pourrait se traduire par "Humanoïdes génocidaires"), long de 2 minutes 33 secondes. C'est la première fois qu'ils enregistrent de nouvelles chansons depuis quinze ans. Un clip de Protect the Land, entrecoupé d'images des manifestations récentes de soutien de la diaspora à travers le monde, mais aussi des vidéos du conflit, a été posté sur YouTube, complété d'un appel aux dons.



Revivre un génocide, c'est la hantise de l'Arménie et de sa diaspora plus d'un siècle après celui de 1915, alors que l'armée azerbaïdjanaise, soutenue par la Turquie et des mercenaires syriens, progresse chaque jour un peu plus dans les terres du Haut-Karabak, loin des yeux du monde focalisé sur l'élection américaine, la pandémie de Covid-19 et les attaques terroristes en Europe. La chanson Genocidal Humanoidz est également disponible en version audio sur YouTube avec appel de dons.



Sur Bandcamp et les réseaux sociaux, System of a Down appelle ses fans à télécharger les chansons ou faire un don pour soutenir, via le Armenia Fund, "ceux qui sont frappés par les actes odieux" perpétrés par les forces de Bakou, selon les termes du communiqué partagé vendredi sur la page Facebook du groupe.



Le 28 octobre dernier, déjà, le chanteur Serj Tankian avait participé à un concert international en ligne visant à recruter des fonds pour les populations civiles arméniennes frappées par la guerre en Artsakh.

Côté français, un concert en ligne le 27 novembre

Côté français, un autre concert en streaming s'organise. Il aurait dû se tenir aux portes de Paris, à Alfortville, l'un des grands bastions de la diaspora arménienne de France, le 15 novembre. Il se déroulera finalement en ligne le 27 novembre via une billetterie web permettant d'y accéder. Il réunira des musiciens, chanteurs, humoristes autour d'André Manoukian (Patrick Fiori, Élodie Frégé, Macha Gharibian, Dany Brillant, Alex Vizorek, Mathieu Madenian...), mais aussi l'acteur-réalisateur Serge Avédikian. Les recettes seront reversées au Fonds Arménien de France.