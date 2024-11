Handicap : Astéréotypie, groupe de rock composé de neuroatypiques, nous entraîne dans son univers musical

Les quatre artistes du groupe de rock Astéréotypie rencontrent un succès fou à travers la France. Atteints de troubles autistiques, ils écrivent des textes uniques qui cassent les codes. Rencontre.

À Besançon, dans le Doubs, des artistes particuliers se produisent sur scène. Le groupe Astéréotypie est composé de chanteurs et d'une chanteuse neuroatypiques. Les quatre membres sont autistes et sillonnent la France ensemble. Leurs textes scandés sur une musique rock avec une énergie communicative, séduisent le public. "Leurs textes sont hyper beaux et leur musique est puissante", commente une spectatrice sous le charme. Claire Ottaway, la chanteuse, se prête au jeu des autographes avec bonheur.

"Être plus fort que les tocs"

Leur rencontre date des années 2010. Christophe Lhuillier, ancien éducateur dans un institut médico-éducatif, a eu l'idée de mettre en musique les écrits de ses élèves. Il chante aujourd'hui avec l'un d'entre eux, Stanislas Carmont, devenu son ami et son collègue. En plus d'enflammer les scènes, Stanislas est aujourd'hui comédien. "On est là pour grandir, vibrer", explique Yohann Goetzmann, un autre chanteur du groupe, qui confirme que les textes sont imprégnés de leurs ressentis. "Écrire des textes qui font partie de tocs que vous avez, de phrases que vous répétez, c'est en faire quelque chose de positif, d'être plus fort que les tocs", souligne Stanislas. Claire Ottaway, elle, trouve son inspiration dans sa passion pour la lecture.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.