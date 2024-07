En images Hellfest 2024, retour en 14 clichés sur la folle ambiance de la 17e édition

La dix-septième édition du Hellfest, le plus grand festival de musiques extrêmes en France, s'est achevée dimanche 30 juin 2024 après quatre jours de musique et de fête à Clisson (Loire-Atlantique). Deux cent quarante mille amateurs de metal ont vibré au son de plus de 260 groupes, dont Metallica, Megadeth, Foo Fighters, Mass Hysteria, Dropkick Murphys et The Offspring.

Comme chaque année, le spectacle était aussi du côté des festivaliers, qui faisaient preuve d'une réjouissante folie débridée dans les accoutrements.

Tatouages, string léopard, crocs et horns up : ce festivalier, arrivé dès la veille de l'ouverture du Hellfest mercredi 26 juin 2024, a dû faire des jaloux. (ADRIEN AUZANNEAU / HANS LUCAS VIA AFP)

Mi-femme, mi-scorpion, la Gardienne des ténèbres était la grande nouveauté du Hellfest 2024. Réalisée par la compagnie La Machine, cette sculpture articulée de bois et de métal a demandé deux ans de travail. Chaque soir, de 22h à minuit, cet incroyable cerbère entre deux mondes prenait vie. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Dave Mustaine, chanteur et guitariste de Megadeth, au Hellfest le 27 juin 2024. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Bain de foule enthousiaste au Hellfest, jeudi 27 juin 2024. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Au Hellfest, on ose tout ! Ce duo de choc a osé le suspensoir fluo, et il l'assume avec fierté, le 27 juin 2024. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA / SIPA)

S'il existait un prix de la coiffure au Hellfest, cette formidable crête iroquoise enflammée, vue le 27 juin 2024, aurait gagné haut la main. Bravo ! (SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA / SIPA)

Le Main Stage 2 noir de monde et même au-delà, au moment du concert de Steel Panther, samedi 29 juin 2024 au Hellfest. (LEO VIGNAL / MAXPPP)

Lars Ulrich et Robert Trujillo de Metallica sur scène samedi 29 juin 2024 au Hellfest. Les légendes du trash metal, qui étaient les têtes d'affiche de cette 17e édition, ont joué à cette occasion une brève reprise de "L'Aventurier" d'Indochine. (JEROME FOUQUET / MAXPPP)

La foule en délire au Hellfest 2024. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

"Je te préviens, si tu ne participes pas au circle pit pendant le concert de Megadeth tout à l'heure, plus la peine de venir me taper des bières." On imagine l'échange lunaire de ces deux festivaliers au Hellfest, jeudi 27 juin 2024. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Disparu il y a sept ans, Johnny Hallyday reste bien vivant dans les coeurs, y compris chez les amateurs de rock et de metal comme on le voit ici au Hellfest, le 27 juin 2024. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Point besoin de falbalas ténébreux : de simples cornes siglées AC/DC, grands absents longtemps espérés de cette édition 2024 du Hellfest, suffisent pour briller. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA / SIPA)

Portrait de groupe de vikings in black équipés de cornes de brume, le 27 juin 2024 au Hellfest. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)