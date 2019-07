De Berlin à Sydney, des flashmobs célèbrent le tube de Kate Bush "Wuthering Heights"

Des fans de la chanteuse anglaise Kate Bush, tout de rouge vêtus, ont rendu hommage samedi, lors de flashmobs à Sydney et Berlin, à son plus grand tube, Wuthering Heights, sorti en 1978.





A Berlin, plusieurs centaines de personnes ont proposé sous une pluie fine, dans le parc Görlitzer, dans le quartier de Kreuzberg, une chorégraphie de ce tube planétaire, d'environ quatre minutes, a constaté un photographe de l'AFP.

La chorégraphie est directement inspirée du clip de la chanson, tourné en 1978 par Kate Bush, elle-même vêtue de rouge.

Des fans de Kate Bush vêtues de rouge célèbrent son tube "Wuthering Heights" ("Les Hauts de Hurlevent") en dansant durant un flashmob à Sydney le 13 juillet 2019. (PETER PARKS / AFP) Même scène à Sydney et Canberra pour ce flashmob mondial, où une centaines d'hommes, femmes et enfants vêtus de rouge ont chorégraphié dans un parc de la ville cette chanson inspirée des "Hauts de Hurlevent" de la romancière britannique Emily Brontë.

Cathies came, regardless of age and gender, to Canberra’s Most Wuthering Heights Day, raising funds for #DVCS pic.twitter.com/ayn50ZByUl