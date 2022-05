Culturebox Festival : six groupes, dont Peter Doherty et Balthazar, à suivre sur scène au Cirque d'Hiver et en direct sur france.tv

Les deux premières éditions étaient complètement numériques pour cause de Covid-19. Le Culturebox Festival n°3 se tient enfin en public, sur deux soirées démarrant à 19h30, ce jeudi 12 mai et vendredi 13 mai. Au menu jeudi : Lulu Van Trapp, Peter Doherty et Frédéric Lo, The Psychotic Monks. À l'affiche vendredi : Sinead O’Brien, Wet Leg et Balthazar.



La manifestation, gratuite, a vu ses billets s'envoler en moins de 24 heures. Pour se consoler, tous les concerts sont diffusés en streaming, en direct sur france.tv, la plateforme de France télévisions.



Tête d'affiche du Culturebox Festival 2022, le chanteur anglais Peter Doherty, ex-leader des groupes Libertines et Babyshambles, a fait son grand retour en mars avec un album réalisé avec le musicien français Frédéric Lo, The Fantasy Life of Poetry and Crime. De leur côté, les Belges de Balthazar présenteront certainement des extraits de leur album Sand sorti en 2021. Parmi les autres invités, on retrouve les Parisiens de Lulu Van Trapp qui avaient offert une belle session live à france.tv à l'occasion du festival Rock en Seine 2021.



Toutes les performances, à raison de trois concerts par soir, sont retransmises en direct et en continu, dès 19h30, jusqu'à 23h45 sur la plateforme france.tv. Les concerts resteront disponibles en accès libre et gratuit pendant plusieurs mois, avant d'être diffusés plus tard sur la chaîne Culturebox. Le festival est une coproduction associant France Télévisions et Sombrero & Co et Oléo Films.