"Bohemian Rhapsody" devient la plus ancienne chanson à dépasser le milliard de vues sur Youtube

La célèbre chanson de Queen, sortie en 1975, bat de 15 ans "November Rain" des Guns N' Roses.

"Is this the real life ? Is it just fantasy ?" Oui, c'est bien la réalité. Le chef-d'oeuvre musical du groupe britannique Queen Bohemian Rhapsody vient d'atteindre le milliard de vues sur Youtube. La chanson marathon, qui alterne les styles ballade, opéra et rock avec une aisance folle, continue de séduire le public d'internet, 44 ans après sa sortie.

Le record repoussé de 15 ans

Presque sept ans après Gangnam Style, première chanson récompensée d'un milliard de vues sur la plateforme, plus d'une centaine de vidéos dépassent cette barre symbolique en 2019. Mais l'exploit de Bohemian Rhapsody est en réalité de devenir la plus vieille chanson à atteindre ce chiffre.

Jusqu'à présent, ce statut revenait au tube de 1991 des Guns N' Roses November Rain, qui affiche à ce jour un peu plus de1,2 milliards de vues. Sortie en 1975, Bohemian Rhapsody recule le record de plus de quinze ans. Au jeu des comparaisons, la chanson de Queen remporte le combat des "J'aime", enregistrant plus de 6 millions de pouces vers le haut contre 4 millions pour November Rain, malgré ses 200 millions de vues d'avance de la chanson du groupe d'Axl Rose et Slash.

Aux origines de Youtube

Postée dès août 2008 par le compte officiel de Queen, Bohemian Rhapsody est également la troisième plus ancienne vidéo de Youtube (créé en 2006) à atteindre le milliard de vues. Elle n'est ainsi devancée que par I'm a Gummy Bear de Gummibär et Numb de Linkin Park, toutes deux postées en 2007. Sur les vidéos mise en ligne en 2008, le morceau de Queen surclasse notamment Hot n Cold de Katy Perry et Viva la Vida de Coldplay.

En 1975, année de sortie de la "signature song" de Queen, le CD n'existait même pas, et internet devrait encore attendre 20 ans avant de prendre son essor. Pourtant, Bohemian Rhapsody est parvenue à acquérir un statut culte inter-générationnel. Son alignement de styles très différents, l'efficacité individuelle et collective de ses différentes parties, sa durée (6 minutes) bien supérieure à celle des standards de radio de l'époque, ainsi que la qualité d'interprétation du groupe, en ont fait une chanson immédiatement culte et un des hymnes des années 1970.

Toutes les générations

Après sa sortie, elle devient la chanson étant restée le plus longtemps à la tête des charts au Royaume-Uni, soit neuf semaines d'affilée. En 1991, elle atteint une nouvelle fois la première place des ventes juste après la mort de Freddie Mercury, le charismatique chanteur du groupe et auteur-compositeur de la chanson. Elle est même le deuxième single le plus vendu de l'année 1991 dans le pays, 16 ans après sa première sortie. Le succès est prolongé en 1992 avec la sortie du film Wayne's World. Dans une célèbre scène du film, Bohemian Rhapsody prend un coup de jeune en étant chantée et headbangée aggressivement dans une voiture par les protagonistes.

La dernière cure de jouvence en date est celle qu'a apportée le film homonyme, sorti fin 2018, retraçant le parcours de Queen et de Freddie Mercury de 1970 à 1985. En quelques semaines, il est devenu le biopic de musicien le plus rentable de l'histoire du cinéma, cumulant plus de 4 millions d'entrées à ce jour sur le sol français. Dans l'Hexagone, où la première sortie de Bohemian Rhapsody en 1975 était restée confidentielle, le single est parvenu à se classer troisième des charts.

Internet, vecteur de (re)découverte

Le film s'est transformé en occasion pour un public jeune n'ayant pas connu la sortie de la chanson de la redécouvrir (avec le reste du répertoire de Queen). Et ce par le moyen le plus direct mis à sa disposition : internet. Si bien que la vidéo Youtube de Bohemian Rhapsody, le premier clip à succès de l'histoire de la musique, est parvenu à accumuler plus de 250 millions de vues en seulement huit mois. Soit plus d'un million de vues par jour en moyenne, même si les deniers mois ont vu le rythme ralentir.

Et ce succès a dépassé le simple cadre de Youtube, pour s'élargir à l'ensemble des plateformes de musique en ligne. Bohemian Rhapsody est ainsi devenue, en décembre dernier, le morceau du XXe siècle le plus streamé, dépassant l'hymne grunge Smells Like Teen Spirit de Nirvana. 27 ans après sa mort, Freddie Mercury semble perpétuellement renaître de ses cendres.