Avec leur nouvel album "Fortitude", la planète plus que jamais dans le coeur de Gojira

Depuis 20 ans, les Gojira exportent leur métal furieux sur tous les continents. Leur nouvel album, "Fortitude", est sorti vendredi et pourrait leur permettre de franchir un nouveau palier, eux qui mettent sur le même plan musique et conscience écologique. Gojira, fort, dans tous les sens du terme.

Pas de tournée, pas de plaisir. Et pourtant, Joseph Duplantier veut voir les choses sur le versant optimiste : "Quelque part c'est excitant, les gens sont tous chez eux et ils ont besoin de métal". "Joe" Duplantier et son frère Mario sont le coeur vibrant de Gojira depuis deux décennies. Chaque album est un exutoire, une revendication aussi. Et les Landais maîtrisent leur art comme jamais.

"Depuis le début, on est sans cesse en train de tirer la sonnette d'alarme", reconnaît Joe. Son frère Mario précise : "On s'exprime assez spontanément, sans prétention, et on n'est pas des moralisateurs". Chez eux, la fureur apparente cache une sensibilité infinie. Ce septième album, qui succède à Magma, un énorme succès qui les a menés vers deux nominations aux Grammy Awards, 300.000 ventes à l'international, est cette fois-ci riche en lumière, porté par un morceau, Amazonia, qui rend hommage au poumon vert d'une planète sacrifiée. Et comme ils ne pouvaient pas en rester là, ils ont lancé un mouvement caritatif pour l'accompagner.

En étant des musiciens de rock, une musique de la rébellion et du changement, il fallait qu'il y ait un truc à la clé pour Amazonia Joe Duplantier, chanteur et guitariste de Gojira, à franceinfo

Slash, Metallica, Deftones, Mass Hysteria, Slipknot, tous ont suivi le mouvement, offrant des objets mis en vente pour la bonne cause. La suite d'une histoire logique pour les frères Duplantier, à la passion immuable : "On est quand même des fans de métal, on est obsédés !"

Beaucoup de groupes s'intéressent d'abord au logo de leur groupe et à leur page Instagram avant même de réfléchir à l'écriture d'un morceau ! Joe Duplantier, chanteur et guitariste de Gojira, à franceinfo

Des côtes basco-landaises aux plus grands festivals, l'histoire de Gojira suit leur musique : extrême, mais d'une sincérité totale.

Gojira, métal, furie et conscience | La chronique de Yann Bertrand écouter

Gojira, Fortitude (Roadrunner Records). Album disponible.