Rock en Seine 2023 : "C'est tellement irréel", s'enthousiasment les fans de Billie Eilish après un show puissant et millimétré

Billie Eilish a offert à un public conquis, mercredi soir, au festival Rock en Seine, à Saint-Cloud, un show puissant et millimétré, comme une énième preuve du lien unique qu'elle a tissé avec ses fans.

Le festival avait avancé son ouverture rien que pour elle... La superstar Billie Eilish a ravi ses fans mercredi 23 août au premier jour de Rock en Seine, qui se tient à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, du 23 au 27 août. L'Américaine a livré un show puissant et millimétré, prouvant une nouvelle fois qu'elle avait tissé une relation unique avec son public.

En témoigne ce moment où les poumons se déchirent et où les voix se mêlent : un feu d'artifice sur les derniers instants du concert de Billie Eilish, après une heure et demie de communion totale, pas toujours au maximum de l'énergie, entre l'Américaine de 21 ans et son public totalement fidèle.

Des fans campaient depuis deux jours devant les grilles

Il faut dire que ses fans, dont certains campaient depuis deux jours devant les grilles du festival, une première, savent lui donner un amour infini, à l'image de ces trois meilleures amies qui ont couru au premier rang dès l'ouverture des portes.

"C'est notre quatrième meilleure copine ! C'est un fait. Elle ne le sait pas, mais..." Une fan à franceinfo

Et pour Anouk et Marion, être tout devant, c'est particulièrement important : "Les mimiques, c'est hyper important, explique la première. Elle devient enfin réelle, elle n'est plus juste derrière un écran, c'est une vraie personne, on voit sa vraie personnalité !" "L'idée qu'on ait la possibilité de l'avoir si près après l'avoir vu jouer derrière un écran ou sur les réseaux... C'est tellement irréel, s'exclame la seconde. C'est tellement une star internationale qu'attendre une après-midi pour la voir de près, on fait le sacrifice et ça nous casse pas les pieds !"

Ce soir-là, sur la scène, uniquement des femmes

En attendant leur idole qui a justifié son statut d'icône, elles ont pu assister aux trois autres concerts de la grande scène, uniquement des femmes, dont la Française Lucie Antunes, ou la Norvégienne Girl in Red.

"C'est vraiment trop cool ! Dans la voiture, en venant ici, des amis m'ont dit qu'il y aurait seulement cinq concerts ce soir. Et comme Billie Eilish est là, vous pouvez être sûr que ce sont vraiment cinq super artistes." Girl in Red à franceinfo

Loin de la jeune femme fragile qui n'a jamais eu peur de livrer ses failles dans ses deux albums acclamés Billie Eilish a livré la performance que tout le monde prédisait : celle d'une jeune patronne, avec tout l'amour que cela implique entre elle et les 40 000 personnes à ses pieds.