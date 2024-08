"Je l'attendais depuis tellement d'années !" : rencontre avec des fans de Lana Del Rey, star de l'édition 2024 de Rock en Seine

"La grande nouvelle arrive comme un cadeau de Noël avant l'heure." Le 8 décembre 2023, le festival Rock en Seine dévoile dans un post sur X sa grande tête d'affiche pour l'édition 2024 : Lana Del Rey. C'est officiel, la star américaine est donc à Saint-Cloud pour son unique passage en France cette année. Les fans ne s'y trompent pas : les 40 000 billets mis en vente s'écoulent en un éclair. Pour ces auditeurs, qui ont souvent découvert l'artiste au cours de leur adolescence, il était impossible de louper un tel événement. Plusieurs mois ont passé, Lana Del Rey se produit le 21 août. Nous avons recueilli le témoignage de cinq fans avant le grand soir.

Il y a d'abord ceux qui n'ont encore jamais assisté à une représentation de Lana Del Rey. "Quand j'ai vu l'annonce, je n'ai pas hésité une seconde. Je n'avais pas réussi à avoir de place pour l'Olympia, j'étais dégoûté", raconte Kléden, 24 ans. Comme lui, 42 000 personnes avaient tenté d'obtenir leur sésame pour voir Lana Del Rey lors de son concert à l'Olympia à Paris en juillet 2023. La salle n'ayant pas la capacité d'accueillir l'entièreté des fans de Lana Del Rey, seulement 2 800 places avaient été mises en vente.

🪷 SOLD OUT - LANA DEL REY • 21 AOÛT 2024 🪷

On ne pouvait pas mieux commencer l’année 😵 Les billets pour la journée du 21 août sont désormais épuisés 💨 #RES24 pic.twitter.com/KEZWdHpOR1 — Rock en Seine ~ Jour 1 🍒 (@rockenseine) January 8, 2024

Chez beaucoup de fans, cette seule petite date dans l'Hexagone en 2023 avait généré de la frustration. "J'avais essayé de prendre des places pour l'Olympia avec quatre ordinateurs, mais ça n'a même pas fonctionné", en rit aujourd'hui Camille, 22 ans. Mercredi, elle aussi verra pour la première fois Lana Del Rey. Un souhait de longue date. "Cela fait plusieurs années que j'attends ça. J'avais pris des places pour un concert à Paris en 2020, mais ça ne s'était finalement pas fait". L'artiste américaine, malade au début de l'année 2020, avait alors annulé sa tournée européenne.

D'autres encore ont déjà eu la chance de voir leur chanteuse favorite. "C'est l'artiste que j'écoute depuis le plus longtemps, je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. C'est difficile de décrire l'expérience, mais un concert de Lana Del Rey, ça se vit très personnellement", confie Guillaume, 26 ans, témoin de deux performances de l'Américaine en France, l'année dernière à l'Olympia et au festival parisien Lollapalooza en 2017.

Des fans venus des quatre coins de la France

C'est là-bas que Méline, 24 ans aujourd'hui, assistait également à son premier concert de l'interprète de Video Games. "J'avais 17 ans, c'était la première fois que je partais seule. Je me rappelle que ma mère se faisait un sang d'encre. Je me suis levée à 3 heures du matin, n'ai pas dormi pendant plus de 24 heures, mais c'était génial", se souvient celle qui venait expressément de Lyon pour l'occasion.

Pour Rock en Seine, elle fait à nouveau le déplacement. "J'ai réussi à avoir une place classique, mais j'ai remué ciel et terre pour finalement trouver une place en garden à 189 euros", explique Méline. Un ticket plus onéreux, qui lui permet un accès VIP et de s'assurer une place confortable, sans avoir à braver une interminable file d'attente.

Queue à 8h à Rock en Seine pour Lana del Rey pic.twitter.com/saOFgtZlGS — 🦀 (@lowexponentrsa) August 21, 2024

Pour ceux qui n'ont qu'une place classique, il faut d'ores et déjà se préparer. "C'est toute une organisation : j'ai posé des jours de congé pour venir, et je rentre à Lille directement après le concert", détaille Camille. Arrivée de Lille la veille au soir, elle hésitait encore entre passer la nuit sur place, ou arriver très tôt le matin pour être certaine de vivre l'expérience dans de bonnes conditions. "Je ne le ferais vraiment pas pour une autre artiste, ça demande beaucoup d'efforts", assure Camille. "C'est la seule pour laquelle je me considère réellement fan", abonde Méline.

Précisément, Lana Del Rey, 39 ans et une discographie déjà bien remplie, n'est pas une artiste comme les autres. "J'aime beaucoup sa voix, son univers. J'aime beaucoup les artistes qui sortent du cadre, elle ne ressemble à aucun autre musicien actuel pour moi", pointe Kléden, qui évoque à son sujet la comparaison avec le phénomène Mylène Farmer en France.

"Elle est à part, même sur scène"

Pour les cinq personnes interrogées, la rencontre avec Lana Del Rey et sa musique s'est effectuée au moment de l'adolescence. Depuis, l'artiste les accompagne dans leur vie, à doses plus ou moins régulières. "Dans Summertime Sadness, elle romantisait la mort. À cet âge-là, on se cherche, ça a probablement parlé à beaucoup de personnes, ce côté mélancolique", perçoit Nino, venu spécialement de Bruxelles pour assister avec Guillaume au concert prévu à Rock en Seine.

Tous les fans louent une qualité d'écriture et de production remarquables. Ainsi que des concerts qui laissent une trace dans les esprits, même pour les quelques-uns moins réussis. "Elle est à part, même sur scène", souligne Kléden. Dans toute la singularité qui entoure son personnage, Lana Del Rey rassemble. Pour marquer son passage à Paris, la star américaine et ses équipes ont ouvert un pop-up store temporaire.

Lana Del Rey pop up shop in Galerie in Paris, France! pic.twitter.com/JZ3z6n3Rkc — LDR Crave (@LDRCRAVE) August 20, 2024

Une boutique éphémère pour vendre quelques vêtements – assez onéreux –, à l'effigie de l'artiste et de son univers. "C'était un peu décevant, il y avait quelques articles, deux ou trois fleurs en guise de décoration et une cabine de photos souvenirs, raconte Méline. Je trouve ça quand même sympa de proposer des événements comme ça pour les fans." La boutique a tout de même su trouver son public, créant une file d'attente sur les trottoirs du onzième arrondissement de Paris.

Dès mercredi matin 21 août, d'autres foules ont commencé à se former, du côté du domaine national de Saint-Cloud. Les portes de Rock en Seine ouvrent à 16h, pour un concert prévu à 21h45. Dans les longs couloirs qui se forment, les discussions autour d'une passion commune, l'univers de Lana Del Rey, feront certainement passer le temps.

"J'ai rencontré une de mes amies sur Twitter en 2012 grâce à Lana Del Rey", sourit Guillaume. Et chacun, seul ou accompagné, espère profiter au maximum de son expérience. "J'ai pris l'initiative de créer un groupe avec d'autres fans. On est entre dix et vingt personnes, dont des gens qui viennent des autres coins de la France", explique Kléden. Tous attendent, ce soir, de créer de nouveaux souvenirs, les yeux rivés vers cette artiste qui les a déjà tant accompagnés au cours de leur existence.