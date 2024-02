Gossip, le groupe de Beth Ditto, est de retour et rejoint la programmation du festival Rock en Seine

Les programmateurs de Rock en Seine l'ont annoncé ce jeudi 1er février : le groupe américain Gossip, qui s'apprête à rompre 12 ans d'absence avec un nouvel album attendu ces prochaines semaines, est aussi de retour sur scène et rejoint l'affiche du festival qui aura lieu du 21 au 25 août 2024 à Saint-Cloud, près de Paris.

Dans le milieu très masculin des groupes à guitares, Gossip se distingue avec deux figures de femmes puissantes, la chanteuse Beth Ditto, bête de scène, et la batteuse tatouée Hannah Blilie, autre pièce maîtresse. Leur nouvel album Real Power, dont la sortie est prévue le 22 mars 2024, est produit par Rick Rubin, gourou des consoles de mixages au CV hallucinant avec des collaborations avec Red Hot Chili Peppers, Jay-Z ou encore Shakira.

The Last Dinner Party, quintet féminin britannique, fait aussi partie des nouvelles annonces de ce festival aux portes de Paris. C'est une des dernières sensations en date du rock indépendant, avec un premier album prévu vendredi 2 février, "Prelude to Ecstasy".

Côté français, il faut s'attendre à une grosse ambiance avec Astéréotypie. Ce collectif avec chanteuse et chanteurs à troubles autistiques, accompagnés par d'anciens musiciens de Moriarty, balaie les idées reçues sur le handicap. Ces artistes, qui écrivent eux-mêmes leurs textes, mangent la scène, escortés par un déluge de décibels. Toujours dans les rangs tricolores, il faut aussi prévoir une belle bourrasque électrique avec The Psychotic Monks.

🪷 ROCK EN SEINE 2024 🪷



THIS IS IT 🤘 Il est temps de t’annoncer la suite de la programmation qui va embellir notre été !



📍 Domaine Saint-Cloud #RES24

📆 21, 22, 23, 24 & 25 août 2024

🎟️ https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/99kIPwXIId — Rock en Seine (@rockenseine) February 1, 2024

Rock en Seine a déjà dévoilé précédemment ses grosses têtes d'affiche, Lana Del Rey, PJ Harvey, Massive Attack, The Offspring, The Hives, The Kills ou encore Måneskin.

Le Domaine national de Saint-Cloud accueillera aussi The Smile, projet parallèle de Thom Yorke et Jonny Greenwood, échappés de Radiohead. Zaho de Sagazan, LCD Soundsystem et Fred Again ont été également révélés précédemment (programmation complète sur les réseaux du festival).

L'année dernière, Rock en Seine avait attiré 144 000 festivaliers. Une édition qui fut marquée par une soirée d'ouverture 100% féminine autour de la jeune star américaine Billie Eilish.