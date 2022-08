Festival Rock en Seine : son directeur "savoure le plaisir de retrouver le public en nombre"

"On savoure le plaisir de retrouver le public en nombre", se réjouit samedi 27 août sur franceinfo Matthieu Ducos, le directeur du festival Rock en Seine qui a commencé jeudi et qui dure jusqu'à dimanche soir, au Domaine national de Saint-Cloud. C'est la 18ème édition, avec en guest-star pour la clôture demain dimanche : le chanteur belge Stromae. En raison de la crise sanitaire, Rock en Seine avait été annulé dans son format habituel en 2020 (juste une soirée symbolique en jauge limitée) et 2021. Près de 100 000 spectateurs étaient au rendez-vous en 2019.

franceinfo : Êtes vous satisfait des têtes d'affiche de cette 18ème édition ?

Matthieu Ducos : On est très heureux d'avoir des femmes musiciennes, rockeuses, comme Izia qu'on va pouvoir voir samedi. Ce sont de très belles représentantes de la musique française aujourd'hui. Elles ont leur place en haut de l'affiche.

Le public est de retour à Rock en Seine ?

Il y a une très belle réaction, un très bel enthousiasme de la part du public depuis qu'on a commencé à annoncer les artistes qui se produiraient sur cette édition, en octobre dernier. Sur nos quatre jours de festival ce week-end, on est à deux jours plein. Demain, la dernière soirée avec Stromae va être complète, avec des dernières places qui sont en vente. On savoure le plaisir de retrouver le public en nombre, on a eu par le passé des éditions plus difficiles. On a fait beaucoup d'efforts, en essayant de prendre des risques, notamment en étalant le festival sur un peu plus de jours que d'habitude. Voir que ces risques paient est une grande satisfaction.

Cela a-t-il été difficile de réenclencher la machine ?

Oui, on a un peu subi les même problématiques que d'autres festivals : les prestataires techniques ont été extrêmement sollicités, parce que la saison a été intense. Il n'y avait pas forcément autant de matériel ou de personnel formé ou avec de l'expérience, pour que les chantiers soient menés de façon extrêmement fluide.