Rencontre avec Abbey Glover, la youtubeuse folk qui chante dans sa baignoire

A 22 ans, la chanteuse britannique installée en Dordogne Abbey Glover compte déjà plus de 36 millions de vues sur sa chaîne Youtube. Chanteuse rock folk, elle a choisi de jouer ses morceaux depuis sa baignoire, devenue sans doute l'une des plus célèbres de la toile.

Elle est assise dans sa baignoire bleue et vide. Enfin, assise... Face à son smartphone et munie de son ukulélé, Abbey Glover interprète ses compositions plutôt folk avec une voix qui pourrait évoquer celle de Mélanie, la grande folkeuse de la fin des années 60, voire celle de Joni Mitchell.

Après l'enregistrement de plusieurs versions, elle choisit la meilleure, y ajoute quelques éléments, comme des choeurs ou de la réverbération... et d'un clic, elle la met à la disposition de son public. Et son public, il est partout, notamment aux Etats-Unis. En tout, elle compte pour l'heure 36 millions de vues sur sa chaîne Youtube. De quoi attirer l'attention de producteurs. Sans même les attendre, la jeune artiste continue son chemin solitaire : elle enregistre son premier album dans sa chambre, sur une simple application installée sur son ordinateur portable. Mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et n'hésitera pas à quitter son studio baignoire pour les maisons de disques.

Après mon album, je vais essayer d'aller vers des maisons de disques plutôt qu'attendre qu'elles viennent vers moi... En envoyant mes chansons par ci, par là. Je pense que ça pourrait être une bonne idée.Abbey Glover

Un avenir parmi les grands ? En tout cas Abbey trace sa route, depuis sa baignoire et à travers tout le globe. Elle s'imagine déjà sur scène... Dans le grand bain !