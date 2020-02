VIDEOS. Eminem, Billie Eilish, Janelle Monae : les moments musicaux qui ont marqué les Oscars 2020

Les organisateurs de la cérémonie des Oscars avaient réservé quelques surprises dimanche soir, à commencer par l'apparition non annoncée du rappeur Eminem.

Outre les actrices, acteurs et réalisateurs, les 92e Oscars ont couronné dimanche la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir pour Joker en catégorie Meilleure musique originale et (I'm Gonna) Love Me Again d'Elton John et Bernie Taupin dans Rocketman pour la Meilleure chanson originale. Mais la cérémonie a également été ponctuée par plusieurs performances musicales, et pas seulement de personnalités nommées.

L'apparition surprise d'Eminem ovationnée

Il n'avait pas été annoncé: Eminem a surpris son monde dimanche soir en montant sur scène à la cérémonie des Oscars. Le rappeur, qui a sorti le mois dernier sans prévenir son nouvel album Music To Be Murdered By, a interprété Lose Yourself pour rendre hommage aux lauréats précédents de la Meilleure chanson originale. Cette apparition surprise a été ovationnée.





Le rappeur de Detroit avait emporté en 2003 l'Oscar de la meilleure chanson originale pour ce titre qui figure dans son biopic 8 Mile. Mais, absent de la cérémonie, il n'avait pas daigné venir recevoir son trophée. "Merci de me recevoir à l'Académie. Désolé que cela m'ait pris 18 ans pour venir", a écrit Eminem sur son compte Instagram.





Billie Eilish interprète Yersterday des Beatles

La jeune chanteuse âgée de 18 ans qui a triomphé aux récents Grammy Awards (en raflant 5 prix dont quatre majeurs) était chargée de chanter durant le montage in mémoriam consacré aux stars décédées depuis douze mois.







Tandis que les visages de Kirk Douglas, Anna Karina, John Singleton, Franco Zeffirelli, Peter Fonda, Kobe Bryant et des dizaines d’autres défilaient sur l’écran, Billie Eilish a interprété une version lente et impliquée de Yersterday des Beatles, un classique écrit par Paul McCartney en 1965.





Janelle Monae critique les Oscars en chansons

C’est à Janelle Monae qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le bal de la 92e cérémonie des Oscars dimanche soir à Los Angeles. Excellente idée ! Avec brio et humour, l'artiste afro-américaine et homosexuelle a critiqué le manque de diversité de la cérémonie en proclamant "It's time to come alive because the Oscars is so white". Elle a également souligné "Nous célébrons toutes les femmes qui ont tourné des films phénoménaux. Je suis si fière d'être ici en tant qu'artiste noire et queer. Joyeux Black History month."







Arborant de nombreux costumes, dont une impressionnante robe couverte de fleurs, la chanteuse et actrice a mené une mini-revue musicale tambour battant en compagnie de danseurs et du chanteur et acteur de Broaway Billy Porter, dans laquelle les personnages étaient vêtus comme ceux de plusieurs films snobés par les Oscars - Dolemite, US et Midsommar notamment.





Elton John fait le show

Elton John a remporté dimanche en compagnie de son fidèle parolier Bernie Taupin l’Oscar de la Meilleure chanson originale pour (I’m Gonna) Love Me Again, pour le film Rocketman, biopic fantasmé sur sa vie. Vêtu de rose et violet, avec ses extravagantes lunettes roses, Elton John s’est assis à un piano rouge flamboyant pour interpréter ladite chanson.







C’est la première fois qu'Elton John et Bernie Taupin recevaient un Oscar ensemble. Mais il s’agit du deuxième Oscar que le chanteur et compositeur britannique remporte après celui obtenu en 1995 pour la chanson du Roi Lion Can You Feel The Love Tonight.





Randy Newman fait swinguer la chanson de Toy Story 4

Sur un fond de ciel d’azur et au milieu de faux nuages, Randy Newman, assis derrière un piano Steinway, a interprété I Can’t Let You Throw Yourself Away, écrit pour Toy Story 4, qui était nommée pour la Meilleure chanson originale.







Il s’agissait de la 13e nomination de Randy Newman pour une chanson originale. Il l’avait d’ailleurs emporté en 2010 pour We Belong Together de Toy Story 3. Le musicien américain était également nommé cette annéeaux Oscars pour la Meilleure musique de film pour Marriage Story, une catégorie où il est aussi reparti bredouille, la gagnante étant Hildur Guðnadóttir pour Joker.





Idina Mentzel joue la Reine des Neiges

La chanteuse Idina Menzel a interprété dimanche aux Oscars la chanson Into The Unknown de La Reine des Neiges 2. Ecrite par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, la ballade de Disney qui cartonne dans les charts a néanmoins perdu face à Elton John pour l’Oscar de la meilleure chanson originale.







Idina Menzel a été rejointe par la chanteuse norvégienne Aurora puis par huit autres voix d’Elsa autour du monde.