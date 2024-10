Une "pandémie" de "wesh" est en train de gagner Londres depuis qu’un rappeur britannique l’a employé dans un de ses morceaux. Le linguiste Julien Barret en profite pour revenir sur l’origine de cette interjection présente en France depuis les années 1990.

L'expression "wesh", utilisée en France depuis les années 1990, commence à être employée par les jeunes londoniens. Une migration linguistique que l'on doit à Central Cee. Fin août, le rappeur britannique, très suivi outre-Manche, l'a en effet utilisée dans le morceau Bolide noir du Parisien JRK 19 sur lequel il est invité.

Nabeel, un Londonien présent sur TikTok, est le premier à avoir témoigné de l'ampleur du phénomène dans sa ville : "Londres vit une "pandémie de WSH".Tous les gens que je connais l'utilisent. Je crois même avoir entendu mon chat le dire l’autre jour !". Avec plus de 600 000 vues et 80 000 likes, la vidéo est vite devenue virale.

Le mot "wesh" trouve bien sûr ses origines étymologiques dans l'arabe. Principalement utilisé en Algérie, il s'emploie dans les expressions "Wech rak ?" qui veut dire "Comment ça va ?" ou "Wesh kayn ?" pour "Qu'est-ce qu'il y a ?". Il peut se comparer au "quoi" en français, ou au "what" en anglais.

"Les mots voyagent et n'ont pas de frontières"

Julien Barret est linguiste et auteur du Grand Livre des Punchlines de Sénèque à Nekfeu. Pour lui, le "wesh" prend bien évidemment sa source dans l'arabe algérien, mais une autre piste peut également expliquer son utilisation en France au milieu des années 1990 : "Les rappeurs français ramènent le "wesh, wesh, yo" du rap américain. En 1996, le groupe Lunatic sort son morceau devenu culte, Le crime paie sur la compilation Hostile. Booba commence le titre avec ce fameux "Wesh, wesh, yo" probablement emprunté au "Yesh yesh yo" des rappeurs américains Heltah Skeltah, membres des Fab5, qui l'avaient utilisé en 1995 sur leur titre Leflaur Leflah Eshkoshka".

Julien Barret, linguiste et auteur (FRANCEINFO / THOMAS SELLIN)

Une preuve de plus pour Julien Barret que "les mots voyagent et qu'ils n'ont pas de frontières". Pour lui, les artistes de rap sont les premiers défricheurs du travail de linguiste et de ceux qui rédigent les dictionnaires : "Ce sont eux qui peuvent épingler une expression qui vole comme un papillon, la fixer sur un support sonore et écrit. Les dictionnaires, eux, ont un temps de retard pour la fixer."

Et d'enfoncer le clou : "Wesh n'est toujours pas dans le Petit Larousse. Ce qui est quand même assez étrange pour un dictionnaire qui prétend refléter l'usage et l'air du temps."