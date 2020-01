The Cure, Woodkid, The Strokes, Damso, Springsteen : les albums très attendus de 2020

Attendus fébrilement par les fans, ces albums arrivent, très bientôt ou un peu plus tard, mais il arrivent assurément. Revue de détails de ce que l'on sait des prochains disques de The Cure, Tame Impala, Damso, Woodkid, The Strokes, Caribou, Baxter Dury, Nicolas Godin de Air, Run The Jewels, Foo Fighters, Lana Del Rey et Bruce Springsteen.

Nous attendons bien entendu les prochains albums de Frank Ocean, Kendrick Lamar, Rihanna, Julien Doré ou Daft Punk, dont la (relative) absence discographique n'a que trop duré. Mais cela reste pour l'instant de l'ordre du fantasme et de la prière de nouvelle année. Plutôt que de supputer sans aucun élément concret nous avons préféré parler des albums annoncés pour 2020 avec suffisamment d'indices tangibles. En voici douze, auxquels nous pouvons ajouter celui de The xx, le groupe londonien ayant simplement annoncé sur les réseaux sociaux à l'aube de 2020 avoir "travaillé sur de la nouvelle musique" qu'ils ont "hâte de partager" avec nous.





1 THE CURE

Titre : Live From The Moon (titre de travail)

Ce que l'on en sait : Les admirateurs de Robert Smith sont sur les charbons ardents : durant toute l’année dernière, le leader de The Cure a promis un successeur à 4 :13 Dream (2008) pour la fin 2019 au plus tard. Dès le mois d’avril, en marge de l’intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame, il assurait que ce 14e album était "putain de bon" et bientôt prêt. Fin août, peu après leur formidable concert à Rock en Seine, il en livrait le titre de travail (non définitif), Live From The Moon. Au Los Angeles Time, il précisait que la perte rapprochée de ses proches (mère, père et frère) avait influencé la teneur de ce disque, qualifié de "vraiment très sombre", proche du climat de Pornography, avec "aucune chanson pour détendre l’atmosphère". Mais, surprise, Robert Smith annonçait en octobre au site mexicain Zocalo, qu’il avait en réalité trois albums sur le feu. Le second serait composé de titres "beaucoup plus libres" et joués live et le troisième serait un "disque noise complètement fou". S’il pouvait déjà en sortir un dans les quatre premiers mois de 2020, ce serait bien.

Date de sortie : courant 2020





2 TAME IMPALA

Titre : The Slow Rush

Ce qu'on en sait : Attendu depuis cinq ans, le successeur de Currents (2015) qui a marqué la décennie - Rihanna a même repris son New Person, Same Old Mistakes -, porte haut un joli titre oxymore et sortira le jour de la Saint-Valentin. Le leader et "homme-studio" Kevin Parker en a déjà semé un paquet de singles en forme d'indices avec Patience (qui ne devrait pas figurer sur l’album), Borderline, le fabuleux It Might Be Time lorgnant sur les claviers de Supertramp, Posthumous Forgiveness, et le tout récent Lost in Yersterday. Comme s’il n’était pas loin d’avoir trouvé le point G de la pop, le sorcier du son Kevin Parker continue de faire une musique incroyablement jouissive. Quant à cette pochette onirique lumineuse, entre vision d’extase et fin du monde apaisée, c’est une merveille !

Date de sortie : 14 février 2020





3 WOODKID

Titre : inconnu (pour l'heure des signes cabbalistiques)

Ce qu’on en sait : Sorti il y a sept ans (déjà !) son premier album, l’épique The Golden Age, a marqué les esprits avec ses singles Iron, Run Boy Run, I Love You et leurs clips magnifiques à l’univers crépusculaire singulier, récoltant au passage une Victoire (révélation) et deux nominations aux Grammys. Yoann Lemoine, qui est aussi un talentueux vidéaste pour Lana Del Rey, Katy Perry, Rihanna ou Harry Styles, ainsi que compositeur de musiques de films, avait annoncé mettre le projet Woodkid entre parenthèses pour se consacrer à l’écriture de son premier long-métrage. Son retour est donc une surprise. "Ces cinq dernières années, j’ai travaillé secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau show", a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux en décembre. A nouvelle décennie, nouvel album et nouvel emblème inspiré des sciences et de l’Egypte ancienne. "Je suis super excité à l’idée de les partager bientôt avec vous". Pas autant que nous…

Date de sortie : courant 2020









4 THE STROKES

Titre : inconnu

Ce qu'on en sait : Objet de rumeurs depuis des années, le nouvel album des Strokes, successeur de Comedown Machine (2013) est semble-t-il fin prêt, ou presque. Enfin si l’on en croit les déclarations surprise de Julian Casablancas sur scène lors d’un concert du Nouvel An à Brooklyn. "Oui, un nouvel album sortira bientôt. 2020, nous voilà !". Des détails, il n’y en a pas. Seul os à ronger, la chanson Ode to the Mets qu’ils ont dévoilée sur scène le même soir. Un titre lent et mélancolique, qui augure plutôt favorablement de la suite.

Date de sortie : courant 2020









5 NICOLAS GODIN DE AIR

Titre : Concrete and Glass

Ce qu'on en sait : Fondateur du groupe Air avec Jean-Benoît Dunckel, Nicolas Godin emprunte sa voie en solo avec une exigence certaine. En 2015, il sortait Contrepoint, un projet dans lequel chaque morceau prenait pour point de départ une composition de Jean Sébastien Bach. Cette fois, pour son second album en solo, il a travaillé autour du projet architectural de Xavier Veilhan Architectones et a construit ses morceaux en s'inspirant de différents bâtiments de l’architecture moderniste. Une contrainte stimulante pour cet ancien étudiant en architecture, qui ne fait pas de cette aventure un pensum, loin de là : cet album produit par Pierre Rousseau de Paradis fait au contraire écho au meilleur de Air, vocodeur compris.

Date de sortie : 24 janvier 2020









6 LANA DEL REY

Titre : White Hot Forever

Ce qu'on en sait : Avant même de sortir fin août son 6e et magnifique album Norman Fucking Rockwell, Lana Del Rey avait fait état d'un autre album à venir intitulé White Hot Forever qu'elle était, disait-elle, encore "en train d'écrire". Elle précisait alors que cet album sortirait de façon "surprise d'ici 12 ou 13 mois". Mais d'ici là, la chanteuse américaine a promis de publier en février un album de "spoken word" dont les bénéfices iront aux Amérindiens, ainsi qu'un livre de poésie baptisé Violet Bent Backwards Over The Grass.

Date de sortie : pas avant le second semestre 2020

En concert le 23 février à l'AccorHotel Arena (Paris) et le 7 juin 2020 au festival We Love Green (Paris-Vincennes)





7 DAMSO

Titre : QALF (non définitif)

Ce qu'on en sait : Le rappeur belge n'a encore rien annoncé officiellement mais il s'applique à semer les indices ces dernières semaines concernant QALF, le mystérieux projet qui succèdera à Lithopédion, son troisième album acclamé sorti en juin 2018, qui lui a valu la Victoire de l'album de rap l'an passé. En surveillant son profil Instagram en fin limier, on en déduit qu'il en serait au stade du mixe depuis novembre. Ces deux dernières années, Damso est resté très actif, collaborant notamment avec Nekfeu, Dadju, Kalash ou Vegedream. Sur son dernier featuring en date, God Bless de Hamza publié en décembre, il rappait : "L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année". Et il ajoutait ce détail très intime : "mes pupilles ont vu trop de noir, la daronne dans le coma". Vendredi 10 janvier, sa mère est sortie du coma, comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. On peut donc espérer que Damso retrouve la sérénité et termine ce très attendu QALF. S'agira-t-il d'un album ou d'une mixtape ? Mystère et feu de bois.

Date de sortie : inconnue







8 BAXTER DURY

Titre : The Night Chancers

Ce qu'on en sait : Baxter Dury n'est plus à présenter depuis longtemps en France, où il jouit d'une solide fanbase. Mais ses deux derniers albums en date, It's A Pleasure (2014) et Prince of Tears (2017), ont résolument assis son personnage de dandy anglais ironique capable de tout faire passer avec ses mélodies entêtantes et sexy. Précédé du premier single Slumlord, une critique blasée des relous du web qui parlent pour ne rien dire - "scary people saying silly shit" - , le prochain album du Londonien s'annonce, pour notre plus grand plaisir, toujours aussi acerbe, rempli d'observations vachardes et de portraits acides dont il a le secret. Produit par son fidèle collaborateur Craig Silvey (Arcade Fire, John Grant, Arctic Monkeys), ce sixième album studio s'appelle The Night Chancers, que l'on peut traduire par "Les opportunistes (ou les escrocs) de la nuit". On s'en frotte les mains d'avance...

Date de sortie : le 20 mars 2020

En concert les 28 et 29 avril à la Gaîté Lyrique

9 CARIBOU

Titre : Suddenly

Ce qu'on en sait : Le Canadien Daniel Snaith alias Caribou (connu aussi sous pseudos Daphni et Manitoba), a mis cinq ans pour réaliser le successeur de Our Love, splendide et brillant album d'électronique sorti en 2014. Comme à son habitude, le disque de ce mathématicien (au sens propre) est le fruit de longues expérimentations. Sa musique, explique-t-il dans le magazine Tsugi de décembre/janvier, constitue "une catharsis", qui documente sa vie au quotidien et l'aide "à affronter les difficultés". Mais Suddenly est son premier album "où chaque chanson raconte une histoire vécue, sans abstraction". Un album photo sur lequel sa voix, plus en avant que jamais, sert de fil conducteur à des "humeurs variées" où les pianos (son instrument de prédilection) ont à dessein "le mal de mer". Après avoir découvert en octobre le sensuel Home, un titre hip-hop aux samples de soul rétro, You and I (ci-dessous), dans la droite ligne de l'album précédent, en est le dernier single offert en avant-goût.

Date de sortie : 21 février 2020

En concert le 27 avril à l'Olympia





10 FOO FIGHTERS

Titre : inconnu

Ce qu'on en sait : En novembre 2019, Dave Grohl assurait que le prochain album des Foo Fighters allait être "putain de bizarre", se contentant de préciser qu’ils étaient alors "en plein dedans". A l’occasion du Nouvel An, le groupe a laissé entendre qu’il célèbrerait ses 25 ans d’existence avec ce nouvel album en postant sur Insta une photo d’une baignoire, avec le commentaire "Venez, l’eau est bonne" accompagné des hashtags #FF2020 and #FF25. Depuis, Dave Grohl n’a pas cessé de poster des teasers avec des extraits de morceaux. Le 4 janvier à Los Angeles, il s'est payé une belle tranche avec ses deux complices survivants de Nirvana, Krist Novoselic et Pat Smear, lors du gala caritatif Heaven is Rock‘n'Roll en faveur des quartiers deshérités. Aidés de sa fille Violet, 13 ans, ils ont joué Been a son, Lithium et In a Bloom. Preuve s'il en était qu'il a toujours grave la patate.

Date de sortie : courant 2020









11 RUN THE JEWELS

Titre : sans doute RTJ4

Ce qu'on en sait : Le dernier album du meilleur duo rap de la planète, le dense et futuriste RTJ3, tombé dans nos souliers le jour de Noël 2016 et revendiqué comme "un appel à l'action et une façon de garder espoir" au lendemain de l'élection de Trump, remonte déjà à plus de trois ans, autant dire une éternité. Mais que les fans se rassurent, le prochain arrive. '"Très avancé mais pas encore mixé, sans oublier les samples à clearer, donc sortie probable début d'année pour être réaliste", répondait fin novembre EL-P (la moitié de RTJ) à un fan qui lui posait la question sur Twitter. Le duo est d'ores et déjà programmé dans plusieurs festivals américains, dont le prestigieux Coachella en avril, et on les imagine mal arriver sur scène les mains vides. Face à l'impatience des fans, El-P assurait justement le 13 janvier sur Twitter que l'album sortirait "avant Coachella". En attendant, on peut regarder la vidéo de Dj Trackstar, aux premières loges durant la dernière tournée de Run The Jewels, dans laquelle il a compilé un best of de 12 mn du duo sur la route.

Date de sortie : premier trimestre 2020





12 BRUCE SPRINGSTEEN

Titre : inconnu

Ce qu'on en sait : On ne l'arrête plus. Après avoir effectué durant plus d'un an une résidence en solo à Broadway, Bruce Springsteen a publié un album solo en juin, Western Stars. Mais avant même la sortie de cet album, il révélait en mai avoir déjà écrit une série de chansons pour un prochain album avec son fidèle E-Street Band. "J'ai passé environ sept ans sans rien écrire pour le E-Street Band (…) Et puis, il y a un mois, j'ai écrit à peu près de quoi faire un album du groupe (…) C'est venu quasiment de nulle part", a-t-il déclaré début mai 2019. Silence radio depuis concernant ce disque, qui sera le premier avec son fidèle groupe depuis Working On A Dream en 2009. L'autre bonne nouvelle c'est que le Boss a promis de reprendre la route avec le E-Street Band pour défendre cet album alors qu'il s'était contenté de sortir un documentaire pour accompagner son album solo l'an passé. Postée le 13 janvier 2020, on ne résiste pas à partager ci-dessous la vidéo de Springsteen et le E-Street Band reprenant London Calling de The Clash à Hyde Park (Londres) en 2009. Galvanisant !

Date de sortie : courant 2020

Une tournée mondiale devrait suivre, avec le E-Street Band