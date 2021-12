Sexion d'Assaut : le nouvel album vendu uniquement en salle de concert, les fans déçus

"Le retour des rois" ne sera, dans un premier temps, pas disponible sur les plateformes de streaming pour récompenser celles et ceux qui se déplaceront lors de la tournée en mars.

C'est une réaction en deux temps qu'ont eue les fans du groupe de rap Sexion d'Assaut à l'annonce de l'arrivée du nouvel album, après dix ans d'absence : "D'abord j'était très content et après j'ai vu qu'ils allaient le vendre uniquement au concert", souffle Clément, 21 ans. Alors que les plateformes de streaming de musique sont devenues incontournables et que les revenus des CD poursuivent leur baisse dans le monde, Le retour des rois ne sera disponible que dans les salles de concert pendant la tournée du groupe en mars 2022 . En tout cas dans un premier temps.

LE RETOUR DES ROIS

Nouvel album disponible uniquement en physique à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022, puis dans les salles de concert jusqu’a la fin de la tournée.

Bons de précommande également disponibles dans les salles à partir du 25 mars.#leretourdesrois pic.twitter.com/3URn1xMuBT — Sexion d’Assaut WA (@sexiondassaut) December 6, 2021

Clément ne comprend pas cette stratégie : "Avec plein d'amis, le vendredi soir, dès qu'un album sort on l'écoute en même temps pour se donner les réactions des uns, des autres. Là ce ne sera pas possible, c'est vraiment dommage."

"Au final, il va être vendu à côté de la buvette des salles de concert. Ce n'est pas forcément ce qu'on attendait pour un album d'une telle envergure." Clément, fan de Sexion d'Assaut à franceinfo

Sexion d'Assaut dit vouloir l'offrir aux fans qui se déplacent mais sur internet beaucoup se moquent de la stratégie : "Qui possède encore un lecteur CD ?" L'album risque en fait de fuiter très rapidement sur internet. "Le soir même il sera sur Youtube, c'est évident", affirme Sophian Fanen, journaliste pour le site Les Jours et auteur d'un livre sur le streaming. Selon lui, le groupe détourne l'objet qu'est l'album : "Le disque ne sert plus de véhicule de l'écoute. On est vraiment dans de la stratégie de construire une communauté de fans qui se rassemblent autour d'objets un peu cultes, un peu doudou."

Et Sexion d'Assaut ne pourra se passer des plateformes sur le long terme selon Sophian Fanen, car c'est là que se situe maintenant le coeur de l'écoute.