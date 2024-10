Reportage "On prône le rap du vivre-ensemble" : dans les quartiers nord de Marseille, la Sound musical school permet à des jeunes de s'enregistrer en studio

Quatre ans après le succès du morceau Bande organisée, l’un des titres les plus écoutés en France ces dernières années, la star Jul réunit à nouveau un collectif de rappeurs marseillais pour un nouvel album qui sort vendredi 4 octobre, 13 Organisé 2. Plus de 150 rappeurs de plusieurs générations, pour représenter toute la ville, des rappeurs qui pour certains ont commencé à enregistrer leur rap dans un petit studio associatif des quartiers nord, la Sound musical school, qui promeut depuis 30 ans les valeurs de la culture hip-hop à Marseille.

C’est au cœur de la cité de la Savine que cette association propose un studio d’enregistrement ouvert à tous avec des tarifs attractifs. Ici, on commence à rapper dès le plus jeune âge, à 11 ou 12 ans à peine. "Ça leur permet de passer un bon moment avec du matériel qu'ils ne peuvent pas avoir à la maison." Malcom et Carla sont les deux ingénieurs du son de l’association, ils enregistrent les morceaux des petits, des ados et des confirmés. Et il y a bien une signature du rap marseillais. "L'accent, et sur les choix des compositions, on va dire que Jul a donné une influence, raconte-t-il. À Marseille, les gens des quartiers vont être capables d'enterrer la hache de guerre lorsqu'il y a du son, de la musique."

Soprano et Alonzo passés par ici

Avant d’être ingénieur du son, Malcom a d’ailleurs été l’un de ces jeunes Marseillais à pousser la porte de l’association pour enregistrer son rap écrit dans sa chambre. À la Sound musical school, on encourage le travail collectif dans une époque où tout peut se faire à la maison, explique Ali, l’un des fondateurs, membre d’un groupe de rap des années 90, B.Vice. "On dit : 'Viens faire de la musique, viens rencontrer des gens, viens t'initier', lance-t-il. Nous, on prône le rap du vivre-ensemble, le fait de faire des choses ensemble, mais on n'est pas une fabrique à artistes."

Des artistes reconnus ont quand même fait leurs gammes entre ces murs, comme les rappeurs Soprano ou Alonzo, qui sont sur le nouvel album collectif porté par Jul, sorti vendredi, 13 Organisé 2.