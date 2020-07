Repéré par le célèbre rappeur Jul, le Marseillais Moubarak enregistre son deuxième album en famille

Etoile montante du rap marseillais, avec un premier album vendu à 200 000 exemplaires, Moubarak sort son deuxième album. "La rafale volume 2" est produit par son mentor et ami le rappeur Jul qui l'a pris sous son aile.

Un titre par jour à compter du 14 juillet. Moubarak a décidé de livrer une création inédite tous les jours à 17 heures. C'est ainsi que les fans pourront découvrir les 14 titres de son nouvel opus baptisé La Rafale volume 2. Je fais T.B. ouvre le bal

L'enregistrement se fait en studio à Marseille avec ses frères egalement musiciens. Derrière le micro, Yazid 12 ans et dernier de la fratrie enregistre sous le regard attentif de Damir, le grand frère. "Ca me fait plaisir qu'ils s'épanouissent dans la musique, qu'ils decouvrent autre chose que rester dans le quartier, confie-t-il. Je suis content pour eux."

Moubarak touche une jeunesse en mal de vivre dont l'avenir est incertain mais qui conserve une envie folle de s'amuser. Il connaît le quotidien difficile des jeunes de moins de 25 ans et s'adresse aussi bien à son petit frère qu'aux plus fragiles. "Sans faire le donneur de leçon, je m'inspire de ce qu'on a vécu, de ce quon connait," explique-t-il.

Le "grand frère" Jul

Le Marseillais de 24 ans doit une partie de son succès à son "grand frère" Jul qui l'a repéré il y a deux ans et a produit son premier album sous son label D'or et de Platine. Originaire lui aussi de Marseille, Jul enchaîne les succès depuis 2013 avec pas moins de 20 albums en 6 ans. Une production si frénétique et populaire qu'elle lui vaut le titre de plus gros vendeur de rap français de tous les temps.

Les deux hommes partagent souvent la scène. Comme son mentor, Moubarak mélange volontiers hip-hop, musique électronique et influence pop. Un rap fluide et dansant, loin des clichés bling-bling et sans prétention. Une recette qui a fait le succès du rap de la cité phocéenne et qui à l'occasion s'invite volontiers dans les discothèques.