QUIZ. Vous pensez être incollable sur NTM ? Si vous avez 20/20 à ce test vous êtes le fan Suprême

Dès son apparition à la fin des années 80, Suprême NTM s'est fait une place à part dans le paysage musical et culturel d'ici, contribuant avec quelques autres groupes pionniers à imposer le rap en France et en français dans le texte. Les paroles de Kool Shen et JoeyStarr, imprégnées de la colère et de la détresse de la jeunesse des quartiers déshérités dont ils étaient originaires, sont devenues des hymnes, et leurs concerts des fêtes énergiques rarement égalées, inscrivant le 93 (département de la Seine-Saint-Denis) sur la carte du hip-hop mondial. Malgré des hauts et des bas, et une ultime séparation officialisée en 2019 après une série de concerts flamboyants célébrant ses 30 ans, Suprême NTM reste un monument du rap indéboulonnable. Alors que sort Suprêmes, le biopic d'Audrey Estrougo "librement inspiré des débuts" du groupe et qu'une série à son sujet se profile dans les mois à venir sur Arte / Netflix, voici un petit quiz pour vous rafraîchir la mémoire.