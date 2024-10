Présidentielle américaine : Barack Obama rappe sur "Lose Yourself" d'Eminem à un rassemblement pour Kamala Harris

Depuis l'entrée officielle de Kamala Harris en campagne, les Obama ne ménagent pas leurs efforts pour soutenir la candidate démocrate à la Maison-Blanche. Durant quelques minutes, le 22 octobre 2024, l'ancien président américain Barack Obama s'est même essayé au rap. Il a repris Lose Yourself du rappeur Eminem lors d'un meeting à Detroit, dans le Michigan. L'ex-dirigeant y participait avec l'artiste venu exprimer son soutien à l'actuelle vice-présidente des États-Unis, deux semaines avant le scrutin du 6 novembre. Et c'est Eminem qui a introduit Barack Obama sur la scène.

"J'ai fait beaucoup de meetings, donc je ne suis pas nerveux d'habitude. Mais j'ai ressenti comme un poids en passant après Eminem", a alors déclaré Barack Obama. Une bonne introduction au premier couplet de la célèbre chanson d'Eminem qui parle de nervosité. L'ancien président s'est ainsi approprié les paroles du morceau en remplaçant le "il" du couplet par "je".

Barack Obama: "I thought Eminem was going to be performing. I was gonna jump out." https://t.co/cu6T1UwAsl — The Recount (@therecount) October 23, 2024

"(My) palms are sweaty, knees weak, arms are heavy/There's vomit on (my) sweater already, mom's spaghetti/(I'am) nervous, but on the surface, (I look) calm and ready To drop bombs, but (I keep) on forgetting", a-t-il alors rappé. Traduction : "(Mes) paumes sont moites, mes genoux sont faibles, mes bras sont lourds/Il y a déjà du vomi sur (mon) pull, les spaghettis de ma mère/(Je suis) nerveux, mais en surface, (j'ai) l'air calme et prêt à lâcher des bombes, mais je continue d'oublier".

Après avoir fredonné l'air de la chanson, il a encore exprimé son admiration pour l'artiste. "Je pensais qu'Eminem allait se produire. J'allais sauter", a-t-il encore ajouté.

Ce n'est pas la première fois que Barack Obama adopte la panoplie du parfait rappeur. Il avait fait sensation en 2016 pendant son ultime dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Après avoir montré son sens de l'autodérision, marqueur de ce rendez-vous annuel, il avait fait un "mic drop". Le geste, popularisé par les rappeurs et les comédiens de stand-up, signifie qu'il n'y a plus rien à dire après une réplique imparable. Barack Obama avait accompagné son geste de deux doigts sur la bouche et d'un "Obama out" (Obama est sorti) en écho à sa future sortie "officielle" de la scène politique américaine.

Barack Obama, dont la popularité et surtout celle de l'ancienne première dame américaine Michelle Obama demeure au plus haut, reste un atout pour le camp démocrate. L'ancien président en fait la démonstration à chacune de ses apparitions publiques. À Detroit, l'assemblée a démontré qu'elle avait apprécié le tour de chant de ce fan de musique qui, chaque année, partage sa playlist ou ses coups de cœur littéraires.