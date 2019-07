"Notre système judiciaire est indépendant" : des responsables suédois répondent aux accusations de Trump sur l'affaire A$AP Rocky

Les propos peu diplomatiques du président américain n'ont pas tardé à faire réagir. Donald Trump avait lui-même répondu à l'annonce du renvoi devant un tribunal du rappeur new-yorkais A$AP Rocky, soupçonné d'agression à Stockholm. Dans un style peu orthodoxe, il a publié deux tweets accompagnés du hashtag #FreeRocky, utilisé sur internet par la communauté hip-hop et les fans du rappeur. "Très déçu par le Premier ministre suédois Stefan Löfven, qui n'a pas pu agir. La Suède a laissé tomber notre communauté noire américaine. J'ai regardé les vidéos d'A$AP Rocky, il était suivi et harcelé par des fauteurs de troubles", a-t-il écrit en référence aux vidéos de l'agression survenue le 30 juin à Stockholm.

Rendez sa liberté à A$AP Rocky. Nous faisons tellement pour la Suède mais il ne semble pas que ce soit réciproqueDonald TrumpTwitter

Plusieurs personnalités politiques du royaume scandinave se sont émues de ces déclarations. "Donc, que faites-vous pour nous Monsieur le président ?" a interrogé sur Twitter l'eurodéputé Fredrick Federley. "J'ai rarement l'occasion de défendre Stefan Löfven mais cette attaque de Trump n'est pas raisonnable. En Suède, notre système judiciaire est indépendant du gouvernement", a de son côté réagi le député de droite Jan Ericson. L'ancien Premier ministre conservateur Carl Bildt a souligné l'indépendance du pouvoir judiciaire du pays: "L'ingérence politique dans le processus (judiciaire) est absolument interdit!", a-t-il tweeté, reprenant l'argumentaire opposé par le gouvernement de Stefan Löfven depuis plusieurs semaines aux critiques américaines.

The rule of the law applies to everyone equally and is exercised by an independent judiciary. That’s the way it is in the US, and that’s certainly the way it is in Sweden. Political interference in the process is distinctly off limits! Clear? https://t.co/8iTc9Y0df3