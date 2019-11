Nice : neuf personnes en garde à vue après le tournage sauvage d'un clip avec de fausses armes

Une cinquantaine de personnes se sont réunies avec de fausses armes pour un tournage.

Neuf personnes de 15 à 20 ans sont en garde à vue dimanche 10 novembre, après le tournage sauvage d'un clip de rap samedi en milieu d'après-midi dans le quartier de L'Ariane, à Nice.

Des armes factices avec des individus masqués

Selon nos confrères de France Bleu Azur, environ 50 personnes s'étaient rassemblées avec des armes factices au nord de la ville. Alertés vers 16 heures par des voisins et par les images de vidéo-surveillance du quartier, les policiers se déplacent en nombre suffisant pour appréhender le groupe masqué et équipé de ce qui semble être des armes de guerre.

Sur place, les forces de l'ordre procèdent à une première vague de six interpellations et se déploient pour sécuriser le quartier, quand ils subissent des jets de projectiles et des insultes. Quatre autres personnes sont interpellées avant que le calme ne revienne un peu avant 19 heures.

À l'issue de la nuit, qui s'est déroulée sans incident, neuf personnes, dont des mineurs, sont toujours en garde à vue.