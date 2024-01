Meurtre du DJ de Run-DMC, Jam Master Jay : ouverture du procès à New York, 20 ans après les faits

Jam Master Jay du groupe de rap new-yorkais Run-DMC, a été abattu d'une balle dans la tête, dans son propre studio d'enregistrement, en octobre 2002. Son meurtre n'a jamais été élucidé et le procès de deux suspects qui vient de débuter pourrait permettre d'y voir plus clair.

Son meurtre par balles, le 30 octobre 2002 dans son studio d'enregistrement new-yorkais, à l'âge de 37 ans, avait été un choc pour la planète rap : Jam Master Jay, cofondateur, producteur et DJ du légendaire trio Run-DMC, avait été abattu sur fond d'affaire de drogue. Le procès de ce meurtre s'est finalement ouvert lundi 22 janvier 2024, plus de vingt ans après les faits.



Sur le banc des accusés, deux hommes : Ronald Washington, 59 ans, et Karl Jordan Jr, 40 ans, inculpés pour homicide. Ils ont comparu devant le tribunal fédéral de New York, qui a démarré lundi par la sélection du jury avant l'examen de l'affaire. Un jury qui restera anonyme. Le procès proprement dit devrait débuter le 29 janvier.

Une revente de cocaïne qui aurait mal tourné

Le meurtre était resté non élucidé pendant deux décennies, avant l'annonce en août 2022 par les procureurs de l'inculpation de ces deux hommes, poursuivis aussi pour trafic de drogue. Selon leur thèse, le meurtre aurait été motivé par une dispute autour de la revente d'une dizaine de kilogrammes de cocaïne. Un troisième suspect, Jay Bryant, a été inculpé en mai 2023, mais il sera jugé séparément et ultérieurement.

Survenu dans le quartier du Queens (New York), l'assassinat de Jason Mizell alias Jam Master Jay, touché d'une balle à la tête tirée à bout portant, et père de trois enfants, avait provoqué une immense émotion dans l'univers du hip-hop. Elle avait rappelé les morts violentes de deux autres géants, Tupac Shakur, assassiné à Las Vegas en 1996, et The Notorious B.I.G., tué à Los Angeles en 1997.

Un groupe pionnier du rap

Ses funérailles, dans la cathédrale d'Allen avaient été grandioses, réunissant le gotha du rap américain de l'époque, de LL Cool J à Queen Latifah, en passant par Chuck D (Public Enemy) et ses compères de Run-DMC, Joseph "Run" Simmons et Darryl "DMC" McDaniels, au milieu de plusieurs milliers de personnes.



Run-DMC est souvent considéré comme l'un des premiers grands groupes de ce mouvement culturel devenu dominant à travers le monde, et dont la naissance il y a 50 ans, en août 1973, dans le Bronx, un autre arrondissement de New York, a été célébrée l'an dernier.

Avec ses tubes It's Like That ou It's Tricky et leurs premiers albums Run-DMC (1984), King of Rock (1985) et Raising Hell (1986), le trio a aussi marqué le passage à une nouvelle école du hip-hop, avec des sons plus rock. Leur reprise du titre Walk This Way d'Aerosmith, en duo avec le groupe de rock, demeure un morceau culte.