Les rappeurs de PNL de retour avec le single "Gaza"

Le duo formé par Ademo et son frère N.O.S dédient une chanson à l'enclave palestinienne, où se poursuivent les combats Israël et le Hamas. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu pour le salut des populations civiles.

Le groupe de rap PNL, duo composé d'Ademo et son frère N.O.S, a annoncé jeudi 8 décembre son retour, après quatre ans d'absence, avec un single intitulé Gaza, en référence à l'enclave palestinienne, théâtre du conflit entre Israël et le Hamas depuis deux mois. Les Nations unies, les organisations humanitaires et la France ont de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

"Pour l'amour de la vie/Au nom de l'humanité/Dieu est grand/Un jour de paix", a écrit PNL sur le réseau social X (ex-Twitter), dans un message accompagné d'une vidéo d'une minute visionnée près de 4 millions de fois, en à peine trois heures. Gaza sera disponible à partir de vendredi minuit sur les plateformes de streaming.

Pour l’amour de la vie

Au nom de l’humanité



Dieu est grand



Le succès d'un duo très discret

PNL connaît un succès phénoménal en France depuis 2015. Le groupe a été lancé par le morceau Le monde ou rien, dont le clip a été tourné dans la Scampia, un quartier populaire de la banlieue de Naples. Extrêmement discrets, les deux frères de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, pratiquent une communication a minima et ne s'expriment pas dans les médias. Leur troisième et plus récent album Deux frères, auto-produit, remonte à octobre 2019. La vidéo de Au DD, tournée sur la Tour Eiffel, leur avait valu une Victoire de la musique en 2020 (meilleur clip).