Le rappeur américain Young Thug libéré après avoir reconnu son implication dans un gang

Le rappeur américain Young Thug a recouvré la liberté jeudi 31 octobre après avoir plaidé coupable d'implication dans un gang, mettant fin à près de deux ans d'un procès tentaculaire pour crime organisé émaillé de coups de théâtre. De son vrai nom Jeffery Lamar Williams, l'artiste de 33 ans a été remis en liberté, selon des documents publics du système pénitentiaire de l'Etat de Géorgie (sud-est).

D'après le New York Times, il a été condamné à 15 ans de mise à l'épreuve en plus du temps passé en détention depuis son arrestation en mai 2022. Le rappeur a été libéré après avoir plaidé coupable devant un tribunal d'Atlanta, capitale de la Géorgie, de six chefs d'accusation, dont ceux de détention de drogue et d'armes à feu et de participation à une activité criminelle organisée.

Selon l'accusation, le label de Young Thug, "Young Stoner Life Records", n'était que le paravent d'une branche du gang des "Bloods" identifiée comme "Young Slime Life" ou YSL, impliquée dans des meurtres, du trafic de drogue et des vols de voitures avec violence, et dont le rappeur était le chef. "Les preuves vous montreront qu'YSL coche toutes les cases d'un gang criminel de rue", avait déclaré la procureure Adriane Love durant sa plaidoirie d'ouverture, le 23 novembre 2023.

Coups de théâtre et polémique

Cet interminable procès a été émaillé de coups de théâtre. Le juge Ural Glanville, qui a présidé une sélection du jury de 10 mois, puis huit mois de débats, a dû se récuser en juillet pour avoir organisé une rencontre avec les procureurs et un témoin clé, sans en informer toutes les parties. Il a été remplacé par une autre magistrate, Paige Reese Whitaker.

Le procès de Young Thug, figure avant-gardiste du rap d'Atlanta, a aussi été émaillé de polémique. Les procureurs ont considéré, comme preuves d'actes criminels, des extraits de chansons de plusieurs artistes, dont Young Thug, une pratique taxée de raciste et d'attaque contre la liberté artistique par des partisans de la liberté d'expression et professionnels du secteur.

"Nous n'avons pas cherché les paroles pour résoudre l'affaire, nous avons résolu l'affaire et nous avons trouvé les paroles", avait relativisé la procureure. Adriane Love avait lu des vers de la chanson Take it to trial, et souligné leur "ressemblance troublante avec des événements très vrais, très réels, et très spécifiques". Les avocats de Young Thug ont cherché à exclure ces paroles des pièces à conviction, affirmant que l'utilisation de couplets pourrait influencer injustement les jurés.

Rappeur emblématique

L'arrestation en mai 2022 de l'interprète de Best Friend, Hot ou Check, couronné d'un Grammy Award en 2019 comme co-auteur de la "meilleure chanson" de l'année, This is America, avait été un choc pour l'influente scène hip-hop d’Atlanta. Il avait été inculpé parmi 28 autres personnes accusées d'appartenir au gang.

Né le 16 août 1991, Young Thug a grandi dans une banlieue pauvre d'Atlanta, cette ville du sud-est des Etats-Unis, devenue centre névralgique du rap ces dernières années. Adolescent, il s'imagine déjà en "futur Lil Wayne", une autre star du rap du sud des Etats-Unis, qu'il idolâtrait avant de devenir l'un de ses amis, puis l'un de ses rivaux.

Avec ses rimes déroutantes et ses mots brouillés, il s'impose comme l'un des plus emblématiques représentants du courant de la trap. Young Thug a collaboré avec les plus grands noms du rap et de la pop, de Drake à Travis Scott, en passant par Dua Lipa, Justin Bieber ou encore Elton John.