Le rappeur américain ASAP Rocky plaide non coupable à l'ouverture de son procès en Suède

Soupçonné d'agression après une rixe à Stockholm le 30 juin, le rappeur américain a depuis été placé en détention provisoire.

Le rappeur américain ASAP Rocky, jugé au côté de deux membres de son entourage, a plaidé non-coupable du chef d'agression à l'ouverture de son procès pour violences ce 30 juillet au matin à Stockholm en Suède. L'artiste est apparu vêtu d'un T-shirt vert et d'un jogging, le visage fermé, dans une salle d'audience comble, en présence de sa mère.

ASAP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été placé en garde à vue le 3 juillet à Stockholm à l'issue d'un concert, en compagnie de trois autres personnes, après une bagarre, le 30 juin, dans les rues de la capitale suédoise.

Le rappeur a agi en situation de "légitime défense", a déclaré son avocat Slobodan Jovicic devant le tribunal. Toutefois, a-t-il dit, le rappeur "admet avoir jeté la victime par terre, il lui a marché sur le bras et lui a donné un coup de poing ou repoussé son épaule". L'accusation plaide, elle, l'acte volontaire, estimant "que les faits étaient constitutifs d'un délit en dépit des arguments de défense", justifie le parquet.

Il encourt deux ans de prison

Le procès doit se tenir sur trois journées, jusqu'au vendredi 2 août. Si les juges le déclarent coupable, A$AP Rocky encourt jusqu'à deux ans de prison assortis d'une amende.



Le 5 juillet, un tribunal avait ordonné son incarcération au motif qu'il existait "un risque de fuite" à l'étranger. Le parquet avait jusqu'au 19 juillet pour mener ses investigations et demander son renvoi devant un tribunal, pour un procès susceptible de se tenir en août. Le procureur a cependant demandé un délai d'instruction et la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 25 juillet. Le juge chargé du dossier a suivi les réquisitions et décidé qu'ASAP Rocky resterait dans sa cellule de la maison d'arrêt de Stockholm.

Au coeur de frictions entre la Suède et les Etats-Unis

Cette star américaine du hip-hop est au coeur de frictions diplomatiques entre la Suède et les Etats-Unis : plusieurs élus du Congrès américain ont exhorté la Suède à libérer le musicien et un ancien ambassadeur américain à Stockholm, Mark Brzezinski, a fait savoir mi-juillet qu'il avait contacté le ministère suédois des Affaires étrangères et la maison royale, en dénonçant une "injustice à caractère racial". La situation d'A$AP Rocky est venue aux oreilles de Donald Trump, qui était prêt à se porter "personnellement" garant du rappeur.

Depuis son arrestation, amis et fans de l'artiste réclament sa libération et dénoncent un "acharnement" de la justice suédoise. Une pétition sur internet appelant à sa libération a recueilli 630.000 signatures. Sur les réseaux sociaux, une campagne a été lancée pour inciter les fans de l'artiste à boycotter des marques suédoises comme Ikea.

Originaire de New York, ce rappeur s'est fait connaître en 2011 avec la sortie d'une compilation intitulée "Live. Love. ASAP". En 2013, il enchaîne avec son premier album "Long. Live. ASAP".