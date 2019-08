Le rappeur A$AP Rocky remis en liberté en attendant son jugement le 14 août

Le jugement sera rendu le 14 août. En attendant le verdict, la justice suédoise a annoncé, vendredi 2 août, la remise en liberté du rappeur américain A$AP Rocky, qui comparaissait pour violences après une rixe fin juin à Stockholm. Plus tôt dans la journée, la défense avait réclamé l'acquittement de l'artiste, plaidant la légitime défense, tandis que le parquet a requis six mois de prison ferme à son encontre.

Le rappeur a été mis en garde à vue le 3 juillet après un concert, en compagnie de 3 autres personnes ,après une bagarre dans les rues de Stockholm. Le 5 juin, le tribunal a ordonné son incarcération, arguant d'un "risque de fuite" à l'étranger. Donald Trump a pris fait et cause pour le rappeur, tweetant à plusieurs reprises des messages exigeant sa libération. Et le président n'a pas tardé à saluer cette décision sur Twitter :

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!