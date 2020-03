Le pionnier du rap français Lionel D. sera enterré jeudi à Vitry-sur-Seine

C'est dans la ville de Vitry-sur-Seine où il avait grandi qu'auront lieu jeudi 12 mars les funérailles de Lionel D., précurseur du rap français mort en février à Londres.

Les funérailles de Lionel D., l'un des pionniers du rap français décédé dans l'anonymat fin février à Londres, auront lieu jeudi 12 mars à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), a indiqué mardi la mairie de cette ville de la proche banlieue parisienne où ce Parisien de naissance avait grandi.

Il reposera "là où sa légende a commencé"

"La ville a l'honneur de rendre hommage à cet artiste, précurseur du rap en France, afin qu'il puisse reposer auprès de ses proches, de son public, dans sa ville, là où sa légende a commencé", écrit le maire PCF Jean-Claude Kennedy.



Animateur radio dans les années 1980, en particulier sur Radio Nova avec DJ Dee Nasty, Lionel Eguenta de son vrai nom a été un passeur pour les premiers artistes de rap comme NTM ou MC Solaar. Il avait aussi sorti le premier album d'un rappeur français en solo en 1990, Y'a pas de problème.



Son ami Dee Nasty avait donné l'alerte

Lionel D. est décédé le 26 février d'un infarctus à Londres où il vivait depuis 20 ans, avait annoncé sur son compte Facebook son ami DJ Dee Nasty, DJ pionnier du hip hop en France.



C'est lui qui avait, dans la foulée de l'annonce de sa mort, appelé à son rapatriement en France. "Lionel n'ayant plus de famille, il est considéré là-bas comme un vulgaire clandestin et pourrait être incinéré dans les jours qui viennent et ses cendres jetées avec celles des précaires anonymes. Ce n'est pas acceptable et surtout très injuste (...)", avait-il écrit.





Le ministre de la Culture s'était mis en rapport avec le consulat

Au lendemain de l'annonce de sa mort, le ministre de la Culture Franck Riester, annonçait sur Twitter que ses équipes étaient "en lien avec le consul de France au Royaume-Uni", louant "une référence pour toute une génération de rappeurs et d'amoureux du hip hop".

Lionel D était une référence pour toute une génération de rappeurs et d’amoureux du hip hop. Sa disparition suscite une vive émotion que je partage. Mes équipes sont actuellement en lien avec le @ConsulFranceUK. https://t.co/l5QHOdi6DI — Franck Riester (@franckriester) February 27, 2020

L'hommage de Radio Nova et Dee Nasty

Radio Nova a rendu hommage à Lionel D. samedi 7 mars avec une émission spéciale de Jean Morel dans laquelle son "frère" Dee Nasty le raconte, avec de rares archives audio et des témoignages de MC Solaar, EJM, Doudou Masta et Bernard Zekri. Elle est à réécouter ici.