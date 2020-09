Le parquet de Paris ouvre une enquête visant des clips "antisémites" d'une figure montante du rap français

C'est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Frédéric Potier qui a effectué un signalement auprès du parquet, après avoir recensé neuf passages qui constitueraient une incitation à la haine raciale.

Le parquet de Paris a ouvert, jeudi 17 septembre, une enquête pour "provocation à la haine raciale", visant plusieurs clips et chansons de Freeze Corleone, une figure montante du rap français dont les paroles ont provoqué l'indignation de plusieurs élus. Quelques heures après la montée d'une polémique sur les paroles de ses chansons, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a annoncé dans un communiqué avoir "pris l'initiative d'ouvrir (...) une enquête portant sur différents clips vidéo et chansons de Freeze Corleone" pour "provocation à la haine raciale" et "injure à caractère raciste".

Dans des extraits de ses clips diffusés sur les réseaux sociaux et compilés notamment par la Licra, le rappeur déclare entre autres : "J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30", "tous les jours RAF (rien à foutre, ndlr) de la Shoah" ou bien encore "comme des banquiers suisses, tout pour la famille pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs".

Le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Frédéric Potier avait annoncé un signalement auprès du parquet, après avoir recensé neuf passages qui constitueraient une incitation à la haine raciale. Il a aussi indiqué avoir signalé ces propos "aux fins d'enregistrement à la plateforme Pharos de l'office central lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication".

Son dernier album, intitulé LMF (La Menace Fantôme), est sorti le 11 septembre et a déjà été salué par de nombreux amateurs de rap français. Un clip posté sur You Tube vendredi, Freeze Corleone 667, affiche ainsi plus d'un million de vues, un succès qui suscite l'inquiétude de la Licra et de plusieurs élus et membres du gouvernement.