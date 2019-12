La tournée de PNL affiche complet, le groupe ajoute cinq dates dont deux à l'AccorHotels Arena cet été

Les sept dates de la tournée de PNL annoncées en mai et juin prochain affichant complet en moins d'une semaine, cinq nouvelles dates viennent d'être annoncées.

En bons rois de la com' soucieux d'originalité, les deux membres du groupe de rap français PNL faisaient atterrir le week-end dernier (29-30 novembre) des "capsules spatiales" dans différentes villes de France pour annoncer leur tournée 2020. Les dates, sept en France au total, plus une au Luxembourg, ont ensuite été annoncées au compte-gouttes sur les réseaux sociaux sous forme de coordonnées GPS des villes visitées. Les fans venus à proximité de ces drôles d'objets octogonaux ont pu réserver les premiers billets de cette tournée.

Il s'agissait de Lyon (Halle Tony Garnier) le 30 mai 2020, Nice (Palais Nikaïa) le 31 mai, Nantes (Zénith) le 2 juin, Toulouse (Zénith) le 4 juin, Lille (Zénith) le 11 juin, Strasbourg (Zénith) le 14 juin et Nîmes (Les Arènes) le 27 juin. Plus une date à Luxembourg (Rock Hall) le 12 juin.

Les cinq dates supplémentaires

Une semaine plus tard, toutes ces dates, sauf celle des Arènes de Nîmes, affichent complet. On le comprend, tant leur précédente tournée offrait une scénographie grandiose, comme nous l'avions constaté à l'AccorHotels Arena en 2017. Les deux frères de Corbeil-Essonne viennent d'annoncer cinq dates supplémentaires:

Toulouse (Zénith) le 5 juin

Lille (Zénith) le 10 juin

Dijon (Zénith) le 16 juin

Paris AccorHotels Arena les 17 et 18 juillet 2020

"Deux frères" aux succès insolents

PNL, constitué des deux frères Ademo et N.O.S., a sorti début avril son troisième album, Deux frères. "Un 16 titres dominé plus que jamais par un spleen monstrueux que rien ne semble pouvoir soigner", écrivions-nous à l'époque. Et ce malgré un succès de plus en plus insolent à chaque sortie, à commencer par celui remporté par leurs clips.







Celui, spectaculaire, de la chanson Au DD, filmé en haut de la Tour Eiffel, vient de remporter la médaille de la vidéo musicale la plus vue de France en 2019 sur YouTube avec 128 millions de vues.