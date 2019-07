La rappeuse Cardi B annule un concert à Indianapolis pour "raison de sécurité"

La rappeuse et chanteuse américaine Cardi B a annulé un concert au dernier moment mardi à Indianapolis (est des Etats-Unis) à cause de risques pesant sur sa sécurité, a-t-elle indiqué sur Twitter.

La police d'Indianapolis a confirmé sur le même réseau social que le spectacle était annulé à cause d'un "risque non identifié". "Il n'y pas de danger immédiat pour la sécurité du public, il n'y a pas d'incident. Une enquête est en cours," a-t-elle ajouté.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY