Kanye West signe son grand retour avec "Vultures 2" en collaboration avec Ty Dolla Sign, un album miné par les fuites et jonché de pépites

Après des mois d'attente, des dates repoussées, non tenues, mais surtout des fuites, Vultures 2, l'album commun de Ty Dolla Sign et Kanye West, rebaptisé Ye est enfin sorti samedi 3 août, pour le plus grand bonheur des fans. Long de près de 50 minutes et composé de 16 morceaux, ce second opus initialement prévu pour le 8 mars dernier fait suite au partage, la veille de la sortie du disque, du morceau Slide sur le site de Kanye West, sur lequel on retrouve notamment le talentueux Fred again et la voix douce du chanteur James Blake, massivement présent sur ce projet en trois volumes.

Le premier titre de l'album, Slide fait partie de ces chansons dévoilées il y a de nombreux mois. Il est joué pour la première fois par Ty Dolla Sign à Genève le 30 septembre 2023, avant que la production ne soit mise à jour et présentée par le DJ et musicien prodige Fred again, le 4 novembre 2023, lors d'un DJ set à Los Angeles. Le travail sur Vultures 2 s'est déroulé en silence depuis de nombreux mois. Ye a désactivé son compte Instagram et Ty Dolla Sign est resté discret sur les réseaux sociaux, ce qui n'a toutefois pas empêché les fuites.

Recréation de l'album précédent

Tous les morceaux des trois opus de Vultures connaissent depuis des mois des fuites massives à répétition, si bien que les fans ne s'y retrouvent plus du tout. Certains titres, comme Everybody qui sample le morceau des Backstreet Boys, devaient déjà sortir sur l'album Vultures 1.

Le duo de rappeurs, ayant eu des problèmes d'autorisation sur le sample, ne l'a toujours pas sorti. Pas non plus de trace du titre réclamé par leurs admirateurs, New Body, créé en collaboration avec Nicki Minaj en 2018 et qui n'a toujours pas vu le jour sur Vultures 2.

De quoi décevoir de nombreux fans qui devront se réconforter avec des titres qu'ils ont, pour la plupart, déjà entendus à cause des fuites sur Internet. Beaucoup d'entre eux espèrent que Ty Dolla Sign et Kanye West réussiront à diffuser les titres manquants sur Vultures 3, le dernier volet de leur projet, sans date de sortie pour l'instant.

Sur la chanson Time Movin Slow, Kanye West et Ty Dolla Sign réfléchissent à leurs relations passées sur un beat entraînant et saturé. Ye invite de nouveau les chœurs puissants des Ultras de l'Inter Milan, également connus sous le nom The Hooligans, populaires dans le monde entier, après les collaborations avec le rappeur sur Vultures 1.

On retrouve un Kanye West sûr de lui et de ses décisions. Le rappeur décide désormais de faire cavalier seul, même si cela signifie abandonner les siens : "Je ne peux pas croire en vous, les né****, je vois à travers vous, les né né****. J'ai dépassé les limites, j'ai repris mon histoire et j'ai réécrit la fin, je l'ai fait", rappe-t-il.

Sur ce deuxième volume, le duo Ty Dolla Sign/Kanye West n'innove pas vraiment et se repose beaucoup sur les acquis de Vultures 1. Le titre Fried, une sorte de recréation de la chanson Carnival, incarne parfaitement cette déception. Les chœurs des Hooligans finissent rapidement par lasser et n'ont plus le même éclat qu'à leur première écoute sur Vultures 1.

Entre les collaborations réitérées avec Playboi Carti ou les enfants de Kanye West qui rappent en japonais sur Bomb, on est loin de l'innovation que nous avait promise Ty Dolla Sign sur les trois parties de Vultures lorsqu'il promouvait le projet.

Quelques pépites

Malgré la lassitude, l'album comporte de nombreuses pépites qui continuent de faire de Kanye West l'un des GOAT [Greatest Of All Time "Meilleur de tous les temps"] dans l'industrie du rap.

On pense à Promotion en collaboration avec Future qui a largement tourné sur les réseaux sociaux, à Husband et Lifestyle, deux titres en question/réponse sur le mariage avec Lil Wayne, ou à l'incroyable rap de Young Thug dans River.

Sur cette chanson, Kanye West et Ty Dolla Sign plaident pour que leurs péchés soient absous dans une rivière de pureté, s'attaquant aux fausses idéologies de la scène rap. Young Thug est incarcéré pour racket en 2022, ce qui a permis à Ye d'utiliser une voix mélodique pour la libération de Thug, ainsi que par Larry Hoover, fondateur du gang de rue Gangster Disciples basé à Chicago.

Autre belle surprise, le titre 530, peut-être le meilleur de l'album, où Kanye West se livre dans un solo rap aux sonorités 90's. Déjà révélé en 2022, le morceau devait figurer sur l'album Donda 2 sous le nom de The Cars Missing, puis Dear Summer. Kanye revient sur son ancien mariage difficile avec Kim Kardashian, voyageant dans ses émotions de l'époque en 2022.

Le refrain est centré sur le réveil de Ye, constatant l'absence de la voiture de Kim, après avoir supprimé toute communication avec lui. Alors qu'il prend conscience que leur relation s'estompe lentement, il déverse son chagrin dans une bouteille de tequila Patrón. La chanson se termine par des regrets alors que Ye se demande : "Ai-je fait quelque chose de stupide ?".

Kanye West a aussi recyclé un autre titre tout aussi réussi. Sky City est issu des sessions 2018-2019 de l'album inédit Yandhi acclamé et réclamé par les fans, car il n'est jamais sorti. Ty Dolla Sign a déclaré à plusieurs reprises qu'il adorait Sky City, il est donc possible que le rappeur ait demandé à Ye d'ajouter la chanson sur l'album.

Ce titre fait partie de la fuite massive du 4 juin dernier des chansons non répertoriées de Kanye sur sa chaîne YouTube officielle.

"Vultures 2", le nouvel album de Kanye West et Ty Dolla Sign est disponible depuis le 3 août sur toutes les plateformes de streaming.