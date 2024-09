JuL dévoile un nouveau clip avec sa Bande Organisée et annonce un second album "100% marseillais" pour le 4 octobre

Le rappeur emblématique de Marseille JuL l’a annoncé vendredi 6 septembre sur les réseaux sociaux : quatre ans après le succès retentissant de son album 13 Organisé, où se bousculaient les figures du rap phocéen, la suite sortira le 4 octobre. Cette fois, il monte encore le volume en promettant de réunir pas moins de cent cinquante artistes 100% marseillais dans un quadruple CD.

Un premier single, Bande organisée 2, était parti en éclaireur le 15 août dernier, au coeur de l'été, avec SCH, Kofs, JuL, Alonzo, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. Dans le clip, on voit la joyeuse troupe, vêtue d’un nouveau maillot bleu et blanc (les couleurs de l'OM), se balader dans les rues de Marseille à bord d’un car mais aussi le maître d’œuvre JUL se propulser dans le cosmos. Ce premier titre n’a pas eu le succès fulgurant qu’avait connu son prédécesseur - mais il affichait tout de même 2,8 millions d’écoutes en une semaine et 9,2 millions de vues trois semaines plus tard.

Samedi 7 septembre, un second single était dévoilé. Baptisé Sous le soleil, il réunit à nouveau une tripotée d’artistes : JuL, Soprano, Alonzo, Le Rat Luciano, Sat, L'Algérino, Fahar, Menzo, Don Choa, As et Vincenzo.



Dans ce morceau long de 9 minutes, les rappeurs évoquent chacun leur tour leur ville et ses changements, avec une pointe de nostalgie. Ainsi, Sat ouvre le bal avec ces rimes : "Ma ville est belle mais la vie, elle, y est pire qu'avant (…) Si seulement je savais comment remonter dans l'temps/ Je crois que plus jamais je reverrai mon Marseille d’antan / J’ai fait le deuil, c'est mort/ C’est devenu Baltimore [référence à la série américaine The Wire] / Je reconnais plus mon centre ville et mes quartiers Nord". Au fil du morceau, d'autres assurent "Tout a changé, maintenant c’est le bordel", ou bien "On reconnait plus le quartier / Maintenant ça met le pare-balles en été".