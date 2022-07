JayDaYoungan rappeur américain et interprète de “23 Island” a été tué par balles

JayDaYoungan de son vrai nom Javorius Scott est décédé mercredi soir à la suite d’une fusillade dans sa ville natale de Bogalusa en Louisiane. Le drame s’est déroulé peu avant 18 heures selon les forces de l’ordre, l’artiste a succombé à ses blessures, "un membre de la famille proche” aurait été également touché mais serait en état stable à l’hôpital selon un communiqué. Certains médias précise qu’il s’agirait en réalité du père du rappeur américain. Si le motif de cette fusillade n’a pas encore été précisé, la police a ajouté qu'une enquête était en cours et qu'elle communiquerait de "plus amples informations" quand elles seraient "disponibles".

Un artiste prometteur

Quelques jours auparavant, le rappeur avait publié sur les réseaux des photos de lui en compagnie de son jeune fils. L'artiste avait débuté le rap à 18 ans, après des débuts prometteurs avec sa mixtape Ruffwayy et son morceau Interstate. En 2018, sa carrière explose avec son titre Elimination, un succès qui se confirme un an plus tard et la sortie du morceau devenu viral 23 Island. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages de fans se multiplient sur les réseaux pour rendre hommage à l’artiste.