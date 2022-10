"Identité remarquable", le premier album rap de Younès Boucif, héros de la série "Drôle"

Héros de la série "Drôle" diffusée sur Netflix, le comédien normand Younès Boucif sort "Identité remarquable", un premier album de rap autobiographique et intimiste.

Younès Boucif ou Younès tout simplement est un artiste à l’identité plurielle, à l’identité remarquable. C’est d’ailleurs le titre de son tout premier opus de 15 titres. Un album de rap autobiographique et intimiste sur lequel il a travaillé ces deux dernières années et qu'il a longtemps mûri. Younès y parle de sa vie et de ses origines. Dans l’un des titres intitulé Rebeu des pavillons Younès évoque son enfance , l’histoire de ce fils d’algérien qui peine à trouver sa place à Mont-Saint-Aignan, un quartier plutôt aisé à côté de Rouen.

"J'ai grandi à Mont-Saint-Aignan, là où les représentations t’attendent tout autre part. En tant que jeune, arabe, en jogging on te voit ailleurs." Younès Boucif rappeur

Mais Younès n’en est pas à son coup d’essai. Après son premier EP, Yoon on the Moon sorti en 2014, cet amoureux des mots bercé par la musique de Brassens et d'Oum Kalthoum développe sa carrière musicale avec sa mixtape Même les feuilles. Après sa rencontre avec Médine, un autre rappeur normand qu’il admire depuis l’enfance, il sort le clip de Vlà les problèmes en 2020.

Jouer la comédie, l'autre rêve de Younès

Younès n'est pas que rappeur. Il est également diplômé en droit de la Sorbonne, et depuis toujours passionné par le théâtre. Jouer la comédie est un rêve qu'il a toujours poursuivi et concrétisé quand il est casté pour Drôle. Créée par Fanny Herrero, la scénariste de Dix Pour Cent, la série a été diffusée sur Netflix en mars 2022. Younès y joue l’attachant Nezir, obligé de cumuler avec sa passion pour la scène un job de livreur en attendant de percer dans le milieu très compétitif du stand-up parisien. Un rôle qui a offert au rappeur normand une belle visibilité auprès du grand public.

Le 12 octobre 2022, il sera en concert à la Cigale dans le cadre du MaMa festival. Le 23 octobre au Havre pour le festival Ouest Park. Le 19 octobre en première partie de Médine au Casino de Paris.