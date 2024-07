Eminem annonce la date de sortie de son prochain album "The Death of Slim Shady" dans une vidéo d'épouvante

Après de longues semaines de suspense, Eminem a finalement annoncé lundi 1er juillet que son nouvel album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) sortirait le 12 juillet. Mais comme il ne fait jamais les choses à moitié, l'annonce était accompagnée sur les réseaux sociaux d'un clip léché digne d'un film d'horreur.

Longue d'une minute, la vidéo ouvre sur une scène d'accouchement. Mais lorsque le nouveau-né est finalement délivré et que sa mère le prend dans ses bras, on découvre que le bébé est un démon à cornes et à la langue de serpent.

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz — Marshall Mathers (@Eminem) July 1, 2024

Le bébé semble illustrer une des rimes du premier single de ce 12e album d'Eminem, paru en mai, dans laquelle il évoquait "un petit bébé démon à la langue fourchue". On voyait d'ailleurs une partie de ces images dans le clip de cette chanson, Houdini.

Dans son nouvel album, Eminem a prévenu qu'il mettrait en scène la mort de son alter ego de toujours, le "psychopathe" Slim Shady. Ce personnage de fiction, apparu dès 1997 avec le Slim Shady EP, a permis à Eminem d'exprimer sans frein sa colère avec des paroles crues et violentes, qui lui ont valu d'être un rappeur controversé dès le début de sa carrière.

Avis de décès de Slim Shady

Pour parfaire sa mise à mort et huiler son plan marketing, Eminem a été jusqu'à publier à la mi-mai un faux avis de décès dans le journal Detroit Free Press.

"Shady s'est fait connaitre en 1999 avec son single espiègle et dérangé My Name Is", rappelait la vraie-fausse nécrologie. "Son public a rapidement été exposé à l'extrême noirceur de la muse/rappeur, alors qu'il conduisait des millions de fans de musique sur une voie glorifiant une vision du monde manifestement nihiliste. (...) Son existence complexe et torturée a pris fin (…). Puisse-t-il vraiment trouver la paix dans un au-delà qu'il n'a pas pu trouver sur Terre", concluait ce faire-part de décès qui avait fait douter les fans durant quelques heures.

Le 19 mars, l'icône du rap Dr. Dre avait déclaré sur le plateau de Jimmy Kimmel live que ce nouvel album de son protégé était "dément".